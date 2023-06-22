Взрыв в Киеве в многоэтажке: что происходит на месте трагедии (фото)

Взрыв в Киеве в многоэтажке, что в Днепровском районе, прозвучал в ночь на 22 июня. Предварительно, в жилом доме произошла утечка газа. Были разрушены квартиры на трех этажах. Сейчас известно о трех погибших и пяти пострадавших.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места трагедии.

Спасательная операция продолжается. По данным ГСЧС, в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир на седьмом и восьмом этажах.

В доме, по предварительной информации, произошла утечка газа / Фото: ТСН.ua

Спасательная операция продолжается / Фото: ТСН.ua

В доме разрушено несколько квартир / Фото: ТСН.ua

Национальная полиция начала уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Спасатели разбирают завалы / Фото: ТСН.ua

В доме раздался взрыв в ночь на 22 июня / Фото: ТСН.ua

Спасатели разбирают завалы / Фото: ТСН.ua

Рядом с домом разбиты палатки Красного Креста и работает "Пункт незламності", где люди могут переждать ликвидацию последствий взрыва. Правоохранители собирают показания очевидцев. Местные говорят, что был сильнейший запах газа после взрыва.

ГСЧС спасли котика на месте взрыва в Киеве / Фото: ТСН.ua

Жителям дома помогают психологи / Фото: ТСН.ua

Известно о трех погибших в результате взрыва / Фото: ТСН.ua

Жителям дома оказывают помощь / Фото: ТСН.ua

Напомним, что один из жильцов дома, где произошел взрыв, жалуется – пожар долго не начинали тушить. Он говорит, что видел, как на 10 этаже человек просил о помощи, а потом выпрыгнул из окна.

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