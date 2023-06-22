Взрыв в Киеве в многоэтажке: что происходит на месте трагедии (фото)

Продолжается спасательная операция.
Взрыв в Киеве в многоэтажке, что в Днепровском районе, прозвучал в ночь на 22 июня. Предварительно, в жилом доме произошла утечка газа. Были разрушены квартиры на трех этажах. Сейчас известно о трех погибших и пяти пострадавших.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места трагедии.
Спасательная операция продолжается. По данным ГСЧС, в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир на седьмом и восьмом этажах.
Национальная полиция начала уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Рядом с домом разбиты палатки Красного Креста и работает "Пункт незламності", где люди могут переждать ликвидацию последствий взрыва. Правоохранители собирают показания очевидцев. Местные говорят, что был сильнейший запах газа после взрыва.
Напомним, что один из жильцов дома, где произошел взрыв, жалуется – пожар долго не начинали тушить. Он говорит, что видел, как на 10 этаже человек просил о помощи, а потом выпрыгнул из окна.
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