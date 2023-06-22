Взрыв в Киеве: в многоэтажке – угроза обрушения (видео с места событий)

В доме производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.
В результате взрыва в многоэтажке 22 июня Киева в доме возникла угроза обрушения. На месте работают чрезвычайники.
Об этом с места событий сообщил корреспондент программы "Сніданок з 1+1" Антон Пышный.
После ликвидации пожара в результате взрыва в 16-этажке Киева чрезвычайники установили, что существует угроза обрушения здания. Поэтому дом покинули все спасатели. За работу взялись альпинисты от ГСЧС. Продолжается разборка завалов поврежденной многоэтажки.
Взрыв в Киеве 22 июня: что известно
В Днепровском районе Киева произошел сильный взрыв в ночь на 22 июня в 16-этажном доме по ул. Малышка. На месте загорелся сильный пожар, который до утра тушили спасатели.
В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали. Спасти удалось 18 человек.
По предварительным данным, взрыв в столичной многоэтажке произошел из-за утечки газа. Зафиксированы существенные разрушения на седьмом-восьмом этажах: полностью разрушены четыре квартиры.
В настоящее время происходит демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.
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