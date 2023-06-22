Взрыв в Киеве: в многоэтажке – угроза обрушения (видео с места событий)

В доме производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

В результате взрыва в многоэтажке 22 июня Киева в доме возникла угроза обрушения. На месте работают чрезвычайники.

Об этом с места событий сообщил корреспондент программы "Сніданок з 1+1" Антон Пышный.

После ликвидации пожара в результате взрыва в 16-этажке Киева чрезвычайники установили, что существует угроза обрушения здания. Поэтому дом покинули все спасатели. За работу взялись альпинисты от ГСЧС. Продолжается разборка завалов поврежденной многоэтажки.

После взрыва в доме в Киеве возникла угроза его обрушения / Фото: ТСН.ua

Взрыв газа в Киеве: многоэтажка может обрушиться в любой момент

Взрыв в Киеве 22 июня: что известно

В Днепровском районе Киева произошел сильный взрыв в ночь на 22 июня в 16-этажном доме по ул. Малышка. На месте загорелся сильный пожар, который до утра тушили спасатели.

В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали. Спасти удалось 18 человек.

По предварительным данным, взрыв в столичной многоэтажке произошел из-за утечки газа. Зафиксированы существенные разрушения на седьмом-восьмом этажах: полностью разрушены четыре квартиры.

В настоящее время происходит демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

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