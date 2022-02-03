Взрыв в Кропивницком: медики рассказали о состоянии уцелевших детей

Отец девочек погиб.

Жизни детей, пострадавших при взрыве в Кропивницком, ничего не угрожает.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 февраля.

Городские чиновники со ссылкой на медиков сообщили, что девушки восьми и 13 лет получили ожоги разной степени тяжести. Их 37-летний отец погиб во время пожара.

Взрыв в спальном районе Кропивницкого раздался накануне после обеда. Через несколько минут квартира на втором этаже многоэтажки, в которой все случилось, выгорела дотла. По предварительным данным, по неизвестным причинам произошел взрыв газовоздушной смеси. Ударная волна выбила стекла в 74 квартирах. Всех жителей подъезда, где произошел взрыв, отселили в гостинице или родственникам.

Эксперты выясняют, не пострадала ли конструкция дома. По предварительным данным, этого не случилось, но специалисты нуждаются в дополнительном времени для изучения вопроса.

Жизни детей, пострадавших при взрыве в Кропивницком, ничего не угрожает

Следователи устанавливают причину взрыва. Жители дома рассказывают, что в подъезде проходили газосварочные работы, а неподалеку стояла газовая аварийная. "Будем поэтапно заниматься восстановительными работами. Параллельно эксперты будут работать и устанавливать, по каким причинам произошел взрыв газа", – говорит городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

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