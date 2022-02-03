Взрыв в Кропивницком: почему жители не могут вернуться в свои дома и как чувствуют себя пострадавшие

Взрыв в Кропивницком: почему жители не могут вернуться в свои дома и как чувствуют себя пострадавшие

По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси.

Жители дома в Кропивницком, где накануне произошел взрыв, этой ночью не смогут вернуться в свои дома. Две дочери погибшего мужчины сейчас в больнице.

О том, что с ними и какие шансы у людей, лишившихся крыши над головой, вернуться домой — 3 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, сейчас Анна не отходит от реанимации. Там две ее дочери. В пожаре она потеряла мужа. У 8-летней Полины до 30 процентов ожогов тела. Пострадало все тело, она в ожоговом шоке. Старшая — 13-летняя Диана, тоже получила ожоги. Ее состояние врачи оценивают как среднее.

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Между тем с самого утра к разрушенному дому сходятся его жители. На месте спасатели развернули пункт обогрева. В него обратилось уже более 90 человек. Там также работают психологи, оказывающие первую психологическую помощь пострадавшим, проводят с ними беседы.

Эту ночь они провели кто где. Большинство – у родственников, часть отселили в местную гостиницу.

На входе в подъезд, в котором произошел взрыв, круглосуточно стоят полицейские. Они никого не пускают внутрь. Там сейчас работает специальная комиссия. Это и работники горсовета, и спасатели, и газовики. Между тем вокруг дома собрались его жильцы и ждут какой-либо информации о том, когда они смогут вернуться в свои дома.

Взрыв в спальном районе Кропивницкого раздался накануне после обеда. А через несколько минут квартира на втором этаже многоэтажки, в которой все случилось, выгорела дотла. Повреждены пять домов. От взрыва пострадали семь десятков окон.

По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси. В момент взрыва в одной из квартир на третьем этаже устанавливали счетчик.

"Когда пришел сотрудник аварийной службы, то сказал, что этажом ниже где-то утечка газа и пошел проверять. После чего, через минут 10, и произошел взрыв. Что-то, наверное, не сварили как надо, или где-то была утечка на кране", — рассказывает житель квартиры, в которой устанавливали счетчик, Александр Романов.

Взрыв в Кропивницком: жители еще не смогут вернуться в свои дома

Мать пострадавших девочек в этот момент как раз была на работе. Когда услышала взрыв и увидела, что горит, побежала домой, где в этот момент был муж и две дочери. Старшая — учится дистанционно, младшую отец как раз забрал из школы. По словам старшей, когда начался пожар, она потерял сознание. Придя в себя, увидела, что горит сестра, и вытащила ее из квартиры. 37-летний отец девочек при пожаре погиб.

Проверить действия работников облгаза теперь должна отдельная комиссия "Нафтогаза". Ну а между тем эксперты на месте все еще устанавливают, какие повреждения есть в доме, можно ли начинать восстановительные работы и безопасно ли возвращаться людям в свои дома. Ситуацию по восстановлению дома взял под контроль и президент.

Уже к вечеру жители подъезда, в котором произошел взрыв, узнают — по меньшей мере две ближайшие ночи они ночевать дома не смогут.

Напомним:

28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.

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