Взрыв в многоэтажке в Новой Одессе: каково состояние пострадавших и есть ли шансы найти людей живыми

Взрыв в многоэтажке в Новой Одессе: каково состояние пострадавших и есть ли шансы найти людей живыми

Пока спасатели разбирают завалы – всю территорию охраняют полицейские.

В многоэтажке Николаевской области, в Новой Одессе, рванул газ. Два человека погибли. Повреждены несколько квартир. Теперь спасатели ищут под завалами людей. Предварительно – их двое. Еще троих уже вытащили из разрушенных квартир. Они уже в больнице.

О том, каково состояние пострадавших и есть ли шансы найти людей живыми – 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30

Пока спасатели не прекращают поиски. Во дворе развернули временный спасательный лагерь. Ведь утром из-под дома не расходятся люди. Это соседи, родственники пострадавших. Под завалами предварительно находится два человека. До этого спасатели вытащили тело женщины с 5-го этажа. Ей было 84 года. Продолжают искать ее мужа и соседку с 4 этажа. Работы осложняются тем, что взрыв буквально разорвал дом, все плиты могут рухнуть в любой момент. Чтобы их снять, из Николаева специально пригнали автокран. Изнутри добраться к завалам невозможно. Спасатели разбирают обломки. Говорят, будут работать, пока не найдут всех людей, которые могут быть под завалами.

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"Спасены 3 человека. Сейчас состоянию их здоровья ничего не угрожает, — отметили в ГСЧС области.

Также один мужчина из соседнего подъезда умер от взрывной волны – говорят родственники.

Предварительная причина – взрыв газа в квартире на 5-м этаже, где жила пожилая пара. Именно они, возможно, под завалами. А также женщина, жившая под ними на 4-м этаже. Соседи предполагают – взрыв произошел, потому что пожилая пар обогревалась газом.

Взрыв в Новой Одессе: спасатели ищут под завалами людей, есть погибшие

В доме отключили газ и свет. Пока людей внутрь не пускают. Чтобы было что поесть – во дворе организовали питание.

Пока люди будут ночевать в общежитии местного лицея. Но большинство жителей пока разошлось по родственникам. Когда у них появится свое жилье – в мэрии пока не говорят.

Все вещи людей остались внутри. Пока спасатели разбирают завалы – всю территорию охраняют полицейские.

Напомним:

На этой неделе в Казатине Винницкой области рванул газ в квартире на девятом этаже. От взрывной волны внутри дома упали стены. Травмы получили 82-летняя владелица квартиры, где произошел взрыв и 14-летний подросток из соседней квартиры.

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