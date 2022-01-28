Взрыв в Запорожье: что известно о погибшем человеке и состоянии пострадавших

Один из подъездов – полуразрушенный.
Один человек погиб и еще двое получили травмы — в многоквартирном жилом доме в Запорожье посреди ночи раздался взрыв.
О состоянии пострадавших в эфире ТСН.Ранок с места происшествия рассказал корреспондент Яков Носков.
По предварительным данным, погибла женщина, ее тело, накрытое черной пленкой, лежит прямо под домом. Ждут спецбригаду, которая доставила бы тело в морг. Два человека с многочисленными ожогами находятся в центре экстремальной медицины Запорожья. Больше всего пострадала женщина, у которой 80% ожогов тела.
Взрывная волна прошила насквозь ту квартиру, где произошел взрыв, она полностью разрушена. Взрывом также разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.
Люди говорят, что взрыв произошел около 4 утра, когда большинство еще спали. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей. Во дворе установили палатку, для пострадавших разносят чай.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и решается вопрос временного расселения людей.
Напомним, 28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.
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