Взрыв во многоэтажке Киева: местные говорят о запахе газа, что происходит на месте (видео)

Одна из местных жительниц отметила – главное, что не пострадали дети и удалось спасти кота.

На месте взрыва в 16-этажке Киева завершились работы по ликвидации пожара. Местные жители говорят, что после взрыва чувствовали сильный запах газа.

Об этом сообщил корреспондент программы "Сніданок з 1+1" Антон Пшеничный.

На месте взрыва в киевской многоэтажке пожарные уже сворачивают гидранты после ликвидации огня. Рядом с домом работает актокран, простирающийся до разрушенных квартир. На территории также разбиты палатки Красного Креста, в которых можно выпить кофе или чай. На месте побывал мэр Виталий Кличко.

"Продолжает работать "Пункт незламності", где люди могут переждать. Продолжает работать полиция. Она опрашивает очевидцев, собирает показания. Местные говорят, что был сильный запах газа после взрыва", — заметил Пшеничный.

Фото с места взрыва в 16-этажке Киева 22 июня / Фото: ТСН.ua

Одна из жительниц поврежденного дома с котом на руках отметила – главное, что не пострадали дети и животное.

"Самое главное – что дети здоровы и живы, и что кота спасли. Это самое главное, а остальное все будет нормально", – сказала женщина.

Фото с места взрыва в 16-этажке Киева 22 июня / Фото: ТСН.ua

Взрыв в многоэтажке Киева: что сейчас происходит на месте инцидента (видео)

Что известно о взрыве в Киеве 22 июня

В ночь на 22 июня в Днепровском районе Киева прогремел сильный взрыв в 16-этажном доме по ул. Малышка, после чего там вспыхнул сильный пожар на площади 150 кв. м. На месте работали спасатели, которые помогали жителям эвакуироваться.

Как сообщили в КГВА, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. В доме есть разрушения на 7,8 этажах: там разрушены 4 квартиры.

В результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали. Спасти удалось 18 человек.

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