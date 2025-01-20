Взрывчатка из соцсетей: трое подростков попали в больницу после попытки сделать самодельную петарду

Дети нашли инструкцию по соцсети, где показывали, как сделать самодельную петарду.

Во Львове три подростка попали в больницу после попытки сделать самодельную петарду по инструкции из интернета. Пострадавшим ребятам – 10, 12 и 15 лет. Они не знакомы между собой, но все повторяли тот же метод.

В каком состоянии дети – в материале ТСН.

12-летний Вячеслав – один из трех подростков, пострадавших от опасного эксперимента. Парень в больнице с ожогами лица. Все из-за инструкции по соцсети, где показывали, как сделать самодельную петарду. Экспериментировали с другом. Бутылка со взрывчатой смесью разорвалась прямо перед его лицом.

"Мы пошли на поле взрывать. Друг взорвал, все нормально было, а я бутылку поставил и взорвалось. Начало печь, лицо начало набухать, не мог даже глаза открыть", – рассказывает парень.

Ребята попытались совершить петарду по инструкции из интернета.

Составляющие, в том числе и чистящее средство для самодельной петарды, купил в магазине, говорит подросток. И это вещество попало в глаза. Вытер лицо снегом, но дороги домой уже не видел – его вел друг.

"Не мог бежать, не мог открыть глаза. Были в слизи, и я боялся открыть, чтобы не разъела", — говорит пострадавший.

Мама парня рассказывает, что сначала даже не поняла, что произошло. Женщина промыла глаза сыну и уехала в больницу. У юноши диагностировали глубокие термические и химические ожоги.

Парень попал в больницу после попытки совершить самодельную петарду по инструкции из интернета. / Фото: ТСН.ua

Врачи предупреждают – вещества в петардах буквально разъедают кожу и оставляют рубцы.

"Поражение кожи — лоб, щеки, нос, подбородок, кожа век верхних и нижних — глубокие ожоги. Это высокая температура, термическое поражение кожи, плюс химическое, потому что это действие щелочи. И такая комбинация вызывает глубокие ожоги", — говорит врач .

Двое других пострадавших уже выписали на амбулаторное лечение. А Вячеслав записал видео, где призывает детей не повторять подобное.

В полиции отмечают – с детьми нужно постоянно говорить о рисках и последствиях таких экспериментов. Полицейские расскажут об этом на тренингах в школах.

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