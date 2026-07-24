Взрывчатка в бургере McDonald’s: на блокпосту под Черниговом девушка пыталась подорвать военных

Блокпост / © Киевская городская военная администрация.

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На одном из блокпостов на выезде из Чернигова в направлении Киева недавно произошел чрезвычайный инцидент. К блокпосту подъехала девушка, которая под предлогом помощи и благодарности военным передала несколько пакетов с едой из McDonald’s. После этого она поехала дальше.

Военнослужащие действовали в соответствии с действующими инструкциями и оперативно переместили пакеты на безопасное расстояние от людей и непосредственно блокпоста. Именно эти действия спасли жизнь личного состава. Ведь последствия могли быть трагическими, поскольку в передаваемых пакетах было самодельное взрывное устройство, спрятанное в бургере.

В пресс-службе Управления СБУ в Черниговской области сообщили ТСН.ua, что этого человека задержали.

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«СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой задержали лицо, которое на одном из блокпостов в Чернигове пыталось передать военнослужащим самодельную взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald’s», — рассказали нам в эксклюзивном комментарии.

В Управлении СБУ в Черниговской области уточнили, что в настоящее время следователи Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные действия.

«Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении. Детали сообщим позже», — подытожили в спецслужбе.

Напомним, в Одессе разоблачили и задержали злоумышленницу, которая готовила серию терактов по указанию российских спецслужб. 19-летняя жительница Черновцов, завербованная через мессенджер, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для местного объекта критической инфраструктуры.

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