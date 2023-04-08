Взрывчатка в доме способна стоять на возведении месяцами и годами: саперы призывают к осмотрительности

На территории деоккупированной Херсонской области еженедельно погибают десятки гражданских. Люди подрываются на российских минах, оставленных в полях, лесополосах и даже в человеческих домах, говорится в ТСН.

Кучи сожженной российской техники, разрушены человеческие дома и километры вражеских окопов — так выглядит поселок Безымянный, на Херсонщине. Когда-то живописное украинское село превратилось в сплошную руину. Еще недавно здесь пролегала линия фронта, теперь территорию обследуют саперы. “В первую очередь занимаемся разминированием дорог. Также – прилегающих территорий”, – говорит один из военных.

Задача у ребят непростая: одно дело разминировать поле или посадку, а здесь – целое село, где возможностей у врага замаскировать взрывчатку было в разы больше. Сигнализация металлоискателя здесь срабатывает от каждого осколка, вот почему разминирование обычно длится так долго. “Очень много обломков. Очень многое и каждому нужно уделить время. Убедитесь, что это не инженерный боеприпас. Очень много времени на это нужно”, — убеждают саперы.

Медленно и осторожно саперы обследуют каждый сантеметр. Серьезную находку не приходится долго ждать, находят полуразрушенную российскую противопехотную мину, даже в таком состоянии она способна убить, или, по меньшей мере, оторвать конечность. Далее среди находок – несколько мин противотанковых, десятки минометных и артиллерийских снарядов. Кое-что саперы будут вывозить для уничтожения на полигон, остальное – подрывают на месте.

Обследовать небольшое село всего из нескольких улиц — саперы будут не менее нескольких недель. Особое внимание здесь к домам, отходя из села россияне миновали хаты, в частности те, в которых жили сами. “В домах оставляют противопехотные, гранаты на растяжках. СВП – самодельное взрывное устройство. Это может быть что угодно. Прячут и под ноутбуки, под телевизоры, под двери”, — объясняют саперы.

Взрывчатка в доме может быть разной и способна стоять на возведении месяцами и годами, поэтому возвращаясь в деоккупированный населенный пункт, местные рискуют. Саперы советуют, лучше, чтобы в таком случае здание и дом обследовали взрывотехники, пусть и для этого гражданским придется подождать.

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