"Взрывная" работа СБУ: новые подробности удара дронами по НПЗ и военному аэродрому РФ

Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", Ильскому НПЗ и военному аэродрому "Кущевск". После атаки на некоторых объектах возник пожар.

Как рассказали источники ТСН.ua, взрывы в Краснодарском крае – это результат ночной "охоты" дронов Службы безопасности Украины.

По данным наших источников, в атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это ключевые технологические объекты заводов. После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", — отметил информированный источник.

Напомним, дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ – вспыхнувший мощный пожар.

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