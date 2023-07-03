Взрывная волна просто "стерла" постройки: последствия ночной атаки на Запорожье

Ракетная атака Запорожья – ночью российские военные попали ракетами С-300 по Кушугумской общине. Две упали в поселке Малокатериновка, еще одна — устроила возле дома в поселке Кушугум. На месте огорода там сейчас воронка в семь метров в глубину, говорится в ТСН.

В два часа ночи российская ракета попала во двор Владимира. Мужчина именно спал, когда на него посыпались обломки стекла, больше всего обломков приняла на себя подушка.

На ранение он и внимания не обращает, рад, что остался жив. Его жена чудом уцелела, отделалась испугом. Больше всего досталось дому: вылетели все окна, разбили кровлю. Хозяйственные постройки взрывом стерло, словно их и не было. "Вот здесь было здание, здесь были деревья, здесь туалет был, здесь для инструмента, здесь дрова лежали", — показывает мужчина постройки, которых больше нет.

Российские военные попали ракетами С-300 по Кушугумской общине

Семья осталась и без урожая. Мужчина говорит, с женой сегодня празднуют свои вторые дни рождения, если бы ракета влетела несколько метров рядом.

Взрывная волна прокатилась по целой улице, повреждено много домов, все фиксирует поселковая комиссия. «Повреждены 12-13 домов, уже акты составлены поселковым советом, оказывается помощь», — говорят в сельсовете.

Сейчас замеряют окна, их будут закрывать плитами и пленкой, людям из запасов выделили шифер, чтобы залатать поврежденные крыши.

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