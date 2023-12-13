Взрывная волна выбросила людей прямо из кроватей – последствия ракетного удара по Киеву

В результате ракетного удара повреждены здания и автомобили в Днепровском и Деснянском районах столицы.

В Киеве в результате ракетного удара в ночь на 13 декабря уже 53 пострадавших, из них 20 госпитализированы, в том числе двое детей. Вероятно, это были баллистические ракеты, запущенные из Брянской области. КГГА сообщила о поврежденных обломками ракет здании и автомобилях в Днепровском и Деснянском районах столицы. В частности, сообщают о пожаре на 7 этаже 9-этажного дома, из которого были эвакуированы 17 жителей. Во время ночной атаки на столицу одна из ракет упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна.

Корреспондент ТСН Сергей Моргун рассказал о последствиях удара по Киеву.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выжженный двор! Людей из кроватей выбросило ударной волной! Последствия удара по Киеву

Так, в Днепровском районе столицы выгорело десять автомобилей. В 9-этажном доме, в результате падения обломков, больше всего пострадал крайний подъезд. Однако почти во всех квартирах дома выбиты или повреждены окна.

Все жители отселены, дом отключили от коммуникаций, на месте все еще работают оперативники, в том числе и взрывотехники. Людям оказывается помощь.

По словам людей, их практически взрывной волной из кроватей выбросило в коридоры вместе с дверьми.

Также взрывной волной выбило окна в детском саду и еще четырех домах.

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить все цели, однако падение обломков зафиксировано в разных районах столицы.

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