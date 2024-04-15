Взрывной день для оккупантов: куда "прилетело" в Бердянске и в Крыму

В Бердянске громко. Украинская бавовна "расцвела" сразу в нескольких районах города. Оккупационные власти пытаются скрыть последствия прилетов. Тем временем в Крыму объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Керченский мост в дыму, а над Черным морем – самолет НАТО!

Про все подробности взрывного дня для оккупантов рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

В Бердянске бавовна

Сегодня, 15 апреля, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Об этом сообщила глава городской военной администрации Виктория Галицина:

“В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска".

О бавовне в городе написал в своем Telegram-канале и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, перед взрывом работала вражеская ПВО, однако в городе есть попадание ракет. "Все сбили", — написал он в кавычках и добавил соответствующие фото.

Скриншот

А вот российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные власти города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow". Еще и про пострадавших отметили. Конечно, гражданских.

Куда прилетело?

По данным местных Telegram-каналов, жители Бердянска сообщают о двух попаданиях по территории завода "Южгидромаш". Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко также сообщил в Telegram, что предварительно ракетный удар нанесен по базе оккупантов, которая располагалась на этом предприятии:

“Две ракеты метко посетили оккупированный Бердянск. Предварительно, по базе оккупантов на "Южгидромаш".

В Бердянске рядом с местом попадания ракет перекрыли дорогу. Частный транспорт и маршрутные такси пускают в объезд. Сообщается, что перекрыли достаточно большой участок мелитопольского шоссе, потому что оккупационные власти пытаются скрыть последствия попаданий. Мониторинговые паблики врага также подтверждают попадание в Бердянске. После прилета наблюдается дым в горной части города. Так что ждем официальную информацию.

Громко в Крыму

Кроме того, во временно оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. Также было закрыто движение по Крымскому мосту. По данным местных Telegram-каналов, в Керчи на мосту была установлена дымовая завеса. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии". Около 11:30 по киевскому времени российские власти объявили о перекрытии движения по Керченскому мосту. Потом – воздушная тревога. Ряд Телеграм-каналов сообщили о появлении дыма в районе Керченского пролива. Как утверждается, это спецсредства, которые используют российские военные.

Также в Сети пишут о работе российской ПВО в этом районе. По сообщениям, в сторону полуострова летело несколько групп ракет. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о поднятии самолетов в небо: "В Севастополе звучит сигнал тревоги, в воздух с аэродромов подняли авиацию — для спасения от удара на земле".

Тем временем над акваторией Черного моря был замечен самолет НАТО. По данным Flightradar, речь идет об американском самолете Boeing Poseidon, который взлетел с авиабазы Чаниа на Крите и дежурит над территорией и территориальными водами Румынии.

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