"Взрывной волной меня снесло": киевляне рассказали о пережитой атаке

Житель поврежденного дома рассказал, что после взрыва почувствовал теплую воду на руках и ногах, а затем понял, что это его кровь.

Жители дома в Киеве, возле которого упали обломки сбитой российской ракеты, рассказали о пережитой атаке. Люди говорят, что их буквально сносило взрывной волной в собственных домах.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказали Александр и Евгений – отец и сын.

Александр и Евгений – жители многоквартирного дома, в 10-15 метрах от которого упали обломки сбитой вражеской ракеты и образовалась большая воронка. Взрывной волной повредило дом, а припаркованные авто загорелись и их перебросило через забор к детсаду рядом.

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"Около трех часов я проснулся и какой-то импульс почувствовал. Тревоги не было. Был сильный взрыв. Я сразу подошел к шкафу взять чемодан первой необходимости. Не успел подхватить, как взрывной волной меня снесло. Почувствовал, что такая теплая, как вода, но кровь на обеих руках, на ногах. Это меня не сильно расстроило, потому что побежал уже с чемоданом к отцу и убедился, что его не ранило. Сказал, что собирай чемодан первой необходимости, и побежал к бабушке", – рассказал Евгений.

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Люди были в панике

Он добавил, что 83-летняя бабушка в этот момент находилась в дальней комнате у балкона. Она не сразу поняла, что произошло, но ранения не получила.

Евгений рассказал, что они с отцом не сразу смогли выйти из небольшого общего для нескольких квартир коридора, ведь взрывная волна деформировала дверь. Их трудно было открыть, поэтому люди ждали чрезвычайников. Мужчина отметил, что спасатели, полиция и "скорая" прибыли через несколько минут.

"Люди начали спускаться... Во-первых, было задымление: машины начали гореть и вот этот чад, гарь... Люди в панике не соображают. Ну хорошо, что быстренько кто-то сообразил и говорит: "Давайте все на улицу". И тут под стеночку (дома – ред.) все ночью выходили. Вот как рвануло – все, что могли, одели и – на улицу", – поделился Александр.

Мужчины также рассказали, что вместе с полицией в разбитой на месте палатке уже зарегистрировали факт повреждения жилья. Местные жители также могут согреться в этой палатке, поесть и выпить чай или кофе. Евгений отметил, что "люди работают, не жалея себя".