Взрывной волной выбило 800 окон: ночью в Одессу полетели ракеты из подлодок, а также дроны

Сейчас люди пытаются убрать то, что было разрушено ночью.

Во время ночной атаки на Одесщину враг обстреливал ракетами "Калибр" и запустил дроны-камикадзе. Одна из ракет попала в складское помещение, а обломки сбитых беспилотников повредили несколько многоэтажек, говорится в ТСН.

Многоэтажки рядом первыми накрыла взрывная волна. Известно, что частично повреждено или разрушено полностью 800 окон. Также разбиты балконы, а на некоторых высотках даже снесло фасадное устройство. Люди говорят, это была ужасная ночь, потому что обстрел произошел во время грозы и было тяжело понять, что же происходит. “Тревога, три минуты и взрыв. Хотя мы привыкли к пролетанию ракет, но здесь был такой удар, все красное и плюс дома начали лететь – все какие-то вазочки, а ты из просоня”, – рассказывает местная жительница.

"Люди выходили на улицу, летели мопеды, были громкие выстрелы, молнии. Падали люди, бежали в бомбоубежища, но места им не хватало и все ссорились. Успокоиться невозможно, потому что очень много здесь маленьких детей”, — добавляет соседка.

Военные говорят, что враг не случайно воспользовался непогодой для обстрелов, ведь это усложняет работу ПВО. Основную атаку россияне провели с подлодки ракетами, и одновременно полетели дроны-камикадзе.

“Удар был нанесен и ракетами типа “Калибр” из акватории Черного моря, но все же силы противовоздушной обороны сработали довольно удачно и две ракеты были уничтожены. уничтожены еще 4 дрона”, — рассказывает руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

Сейчас люди пытаются убрать то, что было разрушено ночью. Возле многоэтажек работают и коммунальщики, помогающие с уборкой. Следователи собирают вещественные доказательства по военному преступлению. К счастью, обошлось без погибших, у людей есть лишь незначительные порезы.

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