"Взрывы" и вспышки в Киеве во время снегопада: эксперт объяснил природную аномалию

Приборы не зафиксировали природное явление, потому что оно происходит очень локально.

Минувшей ночью Киев охватила аномальная погода – в городе началась мощная снежная гроза с громом и молнией.

Мощные звуки грома и мерцания молний изрядно испугали горожан, уже два года живущих в условиях войны. А больше людей удивила гроза в январе – такого почти никто из горожан не помнит.

Грозы фиксируют с марта

Аномальной погоде удивляются даже ученые. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сайта ТСН.ua рассказали, что фиксируют все явления погоды, но снежной грозы с молниями и громом не припоминают в январе.

"Снежная гроза – это аномальное явление. У нас есть таблица, в которую мы вносим данные наблюдений за грозами. Таблица всегда начинается с марта. В зимние месяцы такое естественное явление мы никогда не добавляли в таблицы, поэтому можно считать снежную грозу редким явлением. Больше о ней рассказать, думаю, смогут ученые", — рассказала сайту ТСН.ua Елена Донич, руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Фиксируют только 5-6 раз в год

В Украинском Гидрометцентре говорят, что такое природное явление, как снежная гроза, не является для Украины чем-то необычным, хотя соглашаются, что подобное случается очень редко. На земном шаре такое явление фиксируется примерно 5-6 раз в год.

Как появляются молнии в январе

Вчера снеговая гроза произошла в Киеве. В Гидрометцентре говорят, что ее вызвал холодный фронт воздуха, который поступал на столицу, а относительно теплый воздух, который был на нашей территории, оказался над ним.

"Холодный воздух оказался прижатым к земной поверхности. А в теплом воздухе начались внезапные восходящие движения похожие на турбулентность. Это привело к тому, что кристаллики льда начали врезаться друг в друга, от них отделялись электроны. Соответственно, в верхней части облака формировались положительно заряженные частицы, а в нижней части облаков – отрицательно заряженные частицы. А это уже предпосылка, чтобы образовались молнии внутри облаков или между облаками", — объяснила сайту ТСН.ua Наталья Птуха, синоптик Украинского Гидрометцентра.

Она добавляет, когда отрицательный заряд в нижней части облака становится достаточно большим, тогда поток электронов из отрицательно заряженных частиц устремляется вниз к земле. А когда он встречается с положительным зарядом, исходящим от земли, тогда и образуется вспышка молний, которые мы вчера наблюдали во время снежной грозы в Киеве.

"Стоит отметить, что снежная гроза сопровождается более приглушенным громом, не столь громким, как летом", — добавила Птуха.

Локальная снежная гроза

Синоптик соглашается, что снежную грозу очень трудно зафиксировать. К примеру, вчера датчики и грозо-пеленгаторы ее не зафиксировали, потому что снежная гроза была очень локально в Киеве. А вот зрительно ее можно было заметить, что и сделали киевляне, зафиксировав ее на мобильные телефоны.

Снежная гроза была преимущественно на правом берегу столицы. Именно там люди слышали гром и видели вспышки молний, а на левом берегу Киева ее практически не было слышно, просто падал снег. Это локальное явление и его очень сложно фиксировать приборами, кое-где невозможно, похожая снежная гроза была в позапрошлом году в Одессе. То есть это природное явление случается, но раз за зиму его можно наблюдать, благодаря современным технологиям, когда люди его фиксируют на видео и делятся увиденным в социальных сетях", — отметила она.

Интересно, что в прошлом году, 19 января, киевляне заметили над городом радугу, которая является очень редким явлением для января. Тогда на улице была аномально теплая погода, а после радуги город накрыл густой туман.

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