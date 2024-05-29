"Взрывы, крики и попытка спасти людей": мужчина, выживший в харьковском "Эпицентре", рассказал о теракте РФ

Убитых россиянами людей в Харькове уже 19.

Под руинами строительного гипермаркета, который оккупанты атаковали в субботу, нашли останки еще одного погибшего. Поиски фрагментов тел на пепелище продолжаются уже четыре дня. Только двух жертв удалось опознать сразу. Чтобы установить личности других, проводили ДНК-экспертизы. На данный момент идентифицировано 16 человек. До сих пор есть пропавшие без вести.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Кучи выгоревшего мусора и пепла спасатели вручную просеивают и просматривают. Лопатами и вилами буквально просеивают пепел чтобы отыскать останки погибших. Это невероятно кропотливая и длительная работа. А тем временем другие бригады обследуют часть территории. Накануне там между рядами в отделе керамики удалось найти тело человека. А этой ночью удалось идентифицировать погибшего отца 8-летнего мальчика. Ребенок не дождался папу дома с работы и вместе с мамой пошли сдавать образец ДНК. Спасатели криминалисты и правоохранители четвертый день подряд работают на месте. Под постоянной угрозой обстрелов

Среди руин спасатели вытаскивают посуду, металлические полочки, ванны, бытовую технику. Это был строительный гипермаркет, который сейчас дотла сгорел. Посреди белого дня враг нанес сюда удар. Одна авиабомба попала в магазин. Впрочем, по данным прокуратуры, жертв в результате этой атаки могло быть больше. Ведь рядом с пепелищем саперы нашли неразорвавшийся авиационный боеприпас. После атаки сразу же загорелся масштабный пожар. Тем, кто был дальше от попадания повезло выбраться.

"Эпицентр", где Россия устроила теракт

"Взрыв был сначала один. Кто-то закричал, что надо выводить людей. И через несколько минут рвануло еще раз. Все посыпалось. У меня перелом обеих ног, я упал со второго этажа. У меня там друг погиб, много моих знакомых погибло", - говорит житель Харькова Виталий.

Почти полсотни человек получили травмы различной степени тяжести. Около двадцати из них до сих пор в больнице. И почти все, кого спасли из пожара - имеют ожоги кожи и дыхательных путей. Трое раненых были в тяжелом состоянии.

"Их удалось стабилизировать. Сразу же они были поданы в операционные. Им были выполнены оперативные вмешательства. Аппараты внешней фиксации были установлены. Один человек на вытяжке, люди были в состоянии средней тяжести, как физически так и эмоционально. Были в стрессе. У некоторых людей были ожоги, кожи, дыхательных путей. Также были травмы скелетные. Это переломы конечностей. И много осколочных осколочных ранений всего туловища и головы", - говорит и.о. генерального директора медучреждения Руслан Врагов.

Место российского теракта в Харькове

Этот гипермаркет стал очередным местом трагедии в Харькове. Окончательное количество жертв до сих пор неизвестно. Четвертый день к месту трагедии люди сносят цветы лампадки и детские игрушки.

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