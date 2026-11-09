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Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Взрывы, отключение электричества и погибший: Россия нанесла массированный удар по крупному областному центру Украины — видео

Последствия ночной атаки российских дронов и ракет по Днепру: разрушенные дома в частном секторе, погибший мужчина и отключение электричества для 600 тысяч абонентов.

Автор публикации
Анастасия Невирна
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Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр / © ТСН

Тяжелые выходные для Днепра: враг наносил удары по объектам энергетики. Кроме того, беспилотники и ракеты летели по заводам и складам, а также поразили автотранспортное предприятие. Под ударом вновь оказался и частный сектор. Несколько домов полностью разрушены, десяток повреждены. Под руинами собственного дома погиб мужчина, ещё трое человек ранены.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Трагедия в частном секторе и спасение из-под обломков

Сожженные и разрушенные дома, под завалами — люди и животные. Утро выходного дня в Днепре началось с мощных взрывов и обстрелов.

Удар пришелся по частному сектору в пригороде. Вероятно, реактивный «шахед» попал в дом и в мгновение ока убил хозяина и его собаку.

Погибший 38-летний мужчина жил здесь с женой — она чудом выжила во время взрыва. Друзья супругов на руинах дома пытаются найти хоть какие-то документы женщины.

Дома в руинах: истории пострадавших горожан

Под открытым небом осталась и Анна. Ей 86 лет, муж давно умер, много лет женщина жила одна. Единственная её радость — котенок, но и он исчез после взрыва.

Анна, жительница разрушенного дома: «Я осталась ни с чем… Все окна разбиты, кухня разбита, гараж разбит, всё разбито, ну вы же видите. Мой милый котенок куда-то сбежал, не знаю, вернётся ли он или нет».

Женщина с трудом пробирается по разгромленному дому и сетует: даже еды не осталось.

Анна, жительница разрушенного дома: «Смотрю — потолок весь обрушился. Вон, посмотрите, какая-то еда — всё перевернулось, всё на свете. Ее теперь есть нельзя, и что делать — не знаю».

Елена живёт в нескольких домах от места прилёта. Говорит, что всё произошло так быстро, что она даже не успела спрятаться.

Елена, жительница поврежденного дома: «В доме двери сломались пополам, разбились, фурнитура на окнах разлетелась… Я была на улице, побежала за мужем, и в этот момент на меня упала дверь».

Похожая ситуация и у других соседей.

Богдан, житель поврежденного дома: «Все были дома в момент взрыва, семья цела, я тоже цел, к счастью. Все окна вылетели, крыша частично, забор, навес».

Городские власти и экстренные службы сразу же прибыли на место, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Михаил Гликман, глава Левобережной районной администрации Днепра: «Все коммунальные службы работают на месте, работают сотрудники полиции, ГСЧС, сотрудники благотворительных организаций. Мы сообщили, что нужно делать владельцам жилья, и ждем всех с документами».

Второй блэкаут в регионе и восстановление связи

Уничтожено несколько домов, ещё около десятка стоят разрушенными, как и соседняя школа.

Это уже второй блэкаут за последние две недели в Днепропетровской области. Во время очередного российского обстрела без электричества одновременно остались около 600 тысяч абонентов в городе и области. Также пропали вода и тепло.

Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики работали под угрозой повторных ударов и смогли частично возобновить подачу электроэнергии. Таким образом, полный блэкаут в городе длился всего сутки: уже вчера вечером у большинства горожан появилась вода, в квартирах снова начали нагреваться батареи. А сегодня утром мощностей хватило, чтобы запустить метро. Трамваи и троллейбусы тоже удалось запустить — впрочем, они курсируют с увеличенными интервалами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Взрыв за секунду! Удивительное спасение женщины и трагедия её семьи в Днепре

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