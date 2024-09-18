Взрывы пейджеров в Ливане: сколько боевиков "Хезболлы" пострадало, кто стоит за спецоперацией и как это реализовали

9 погибших, более 2800 раненых в Ливане из-за того, что популярные среди членов террористической группировки "Хезболла" устройства в течение часа взрывались по всей стране.

Израильский "Моссад" и армия от комментариев отказались, однако и официальный Ливан, и "Хезболла" обвиняют в этом именно их, американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, тоже утверждает, что это израильская операция.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что известно о взрывах пенджеров

В Ливане внезапно начали взрываться пейджеры. Ранение глаз и рук происходит чаще всего. По информации The New York Times от анонимных местных источников, все получили одно и то же сообщение. Многие посмотрели на него и буквально через несколько секунд пейджеры взорвались.

«В половине четвертого дня в больницы начали поступать раненые. Очень много. С разных направлений. Мы зафиксировали более 2800 раненых, из них 200 в критическом состоянии. Среди погибших - ребенок», - заявил министр здравоохранения Ирана Фирасс Абьяд.

Благодаря отсутствию в пейджере передатчика - очень трудно определить его местонахождение. За это пейджеры любят террористы на Ближнем Востоке. В частности боевики ливанской группировки «Хезболлы», которую финансирует Иран.

У Ливане взорвались пейджеры

Кто стоит за спецоперацией и как это удалось реализовать

Выдвигают разные версии произошедшего: или это сама «Хезболла» встроила в свои пейджеры устройства самоуничтожения, просто эту систему кому-то удалось хакнуть. Или же "Хезболла" купила партию пейджеров, в которые - то ли еще в стране-производителе, то ли позже кто-то встроил небольшую взрывчатку, которую потом централизованно привел в действие.

Израильская армия и Моссад от комментариев отказываются. У аналитиков всего мира никаких сомнений в том, чья это операция нет.

"Такой операции в регионе еще не было, чтобы одновременно обезвредить 3000 боевиков, которые могут нажимать на спусковой крючок, или запускать ракеты в сторону Израиля. Это чрезвычайная операция разведки, еще и в том, что куда больше психологический вред, нанесенный "Хезболле": что кто-то может такое с ними сделать, даже не вводя войска в Ливан", - говорит основательница аналитического центра безопасности „Альма“ Сарит Зехави.

Соединенные Штаты утверждают: участия в операции они не принимали.

По одной из версий последнюю партию пейджеров "Хезболла" закупила на Тайване. Де-факто политически независимом острове, который производит огромное количество хайтека.

Что говорят в компании, производящей пейджеры

Однако компания-производитель тоже опровергает сделку.

"У нас есть контрагент в Европе, с которым мы сотрудничали в течение трех лет, они представляют всю нашу продукцию. Они также производят пейджеры, используя наш бренд, они платят нам за использование нашего логотипа, у нас есть соответствующие контракты, я все покажу. из компонентов этого продукта нам не принадлежит, ни один не был экспортирован от нас", – говорит основатель компании GOLD APOLLO Хсу Чинкван.

Легких повреждений получил даже посол Ирана в Ливане, его тоже госпитализировали. Среди погибших, сообщают – сын одного из ливанских депутатов от "Хезболлы". И террористическая группировка, и официальный Ливан винят в изломе пейджеров и активации устройств самоуничтожения израильтян. "Хезболла" обещает ответный удар.

Пейджер

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