Взрывы по всей Украине – новая комбинированная атака: куда попали ракеты и дроны

После атаки Зеленский эмоционально обратился к партнерам, чтобы те перестали закрывать на все глаза, и наконец поняли, насколько украинцам нужна более мощная ПВО.

Украина пережила очередную массированную воздушную атаку россиян! В ночь на 11 апреля летели десятки ракет и "Шахедов". Цель рашистов неизменна: они бьют по гражданской и критической инфраструктуре. Харьков, Запорожье, Львовщина, Киевщина и не только – громко было сразу в нескольких регионах. О последствиях атаки уже доложил президент Владимир Зеленский.

Что удалось сбить, куда попали россияне и имеет ли Украина свой ответ на этот террор, смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Массированная атака РФ

40 ракет разных типов и еще столько же "Шахедов"! Командующий Воздушными силами Николай Олещук доложил о работе ПВО. Защитники украинского неба отработали на максимум, впрочем, сбить все, к сожалению, не удалось. Атака была комбинированной и продолжалась несколько часов подряд. Враг бил С-300 по Харьковщине, а также запускал "Кинжалы", крылатые ракеты х-101/х-555, управляемые авиационные ракеты Х-59 и еще 40 дронов:

Также читайте Массированный удар по Львовской области: сколько ракет и дронов сбило ПВО

"В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Основное направление — Львовщина.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Россия запустила 6 "Кинжалов"

Применил на этот раз враг и свое мощное оружие – аэробалистические ракеты "Кинжал". Около 6:00 в воздух взлетели российские МиГи. Основное направление удара врага – запад Украины, в частности, Львовщина. Именно туда летели и "Кинжалы", пишут мониторинговые паблики. Целились по украинской энергосистеме и газопроводу, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий:

"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция — в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили огнеборцы. Жертв и пострадавших нет".

Самолет с ракетой "Кинжал"

Объекты критической инфраструктуры повреждены также в Запорожье. Обломки дрона упали на энергетический объект в Одесской области. Взрывы слышали также в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Ровенской областях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы по всей Украине! Новая комбинированная атака! Куда попали ракеты и дроны?!

Мощная атака на Харьков

Больше всего снова от вражеских ракетных атак с неба и земли страдает Харьков. Мэр города Игорь Терехов предупредил жителей, что в Харькове вполне возможны перебои с электричеством. Метро вряд ли будет работать. По словам заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы, только по самому Харькову за ночь "прилетело" более 10 ракет:

"Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качества укрытия. Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической вражеской атаки. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".

Харькову нужна помощь

Похоже, ситуацию в Харькове взяли под контроль прямо в Офисе президента. Там обещают как можно быстрее вернуть харьковчанам свет. Пока же в городе действуют графики аварийных отключений, говорят в "Укрэнерго".

Но ситуация под полным контролем. В частности, несмотря на удары, в Харькове будут работать больницы, потому что у них есть резервные генераторы. Впрочем, городу очень нужна помощь.

Враг попал по ТЭС в Киевской области

Российские пропагандисты утверждают, что поразили Трипольскую ТЭС Киевской области. Подтвердили поражение объекта критической инфраструктуры в области и в Киевской военной администрации, однако, куда именно попал – враг не уточняют.

Также читайте Ракетный удар по Трипольской ТЭС: есть ли угроза блекаута для Киева и области

Перебоев с электричеством в столице нет, однако глава Украинской громады, где расположена ТЭС, призвал местных закрыть окна, чтобы не дышать вредными продуктами горения:

"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды! Оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Есть все необходимое. При воздушных тревогах еще раз призываю – бегите в укрытие! Война!"

В "Центрэнерго" заявили, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена.

Пожар на Трипольской ТЭС после атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК

В ДТЭК жалуются, что Россия атаковала очередные две их теплоэлектростанции. По состоянию на 11 марта враг нанес 170 ударов по украинским ТЭС.

"Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – сообщили в ДТЭК.

Эмоциональное обращение Зеленского по поводу атаки

Также читайте В Тернопольской и Ровенской областях произошли взрывы: что известно о последствиях

На ракетные обстрелы врага уже отреагировал и Зеленский. Он эмоционально обратился к партнерам Украины. Те должны прекратить закрывать все глаза, наконец-то увидеть и понять, насколько украинцам нужна более мощная ПВО:

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор".

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украине нужна ПВО

Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

"Я чувствую, что ударяюсь головой о стену". Такое громкое заявление накануне в интервью The Washington Post сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Оказывается, украинские специалисты нашли по миру 100 батарей Patriot, которые могли бы передать союзники. В соседней мирной Европе до сих пор есть, например, порты, которые защищают по два американских ЗРК, в то время как Украина вынуждена терпеть бесконечные налеты россиян.

Украине нужно только 26 батарей, но партнеры даже не хотят давать их в аренду. Вот что Кулеба ранее сказал лидерам НАТО в Брюсселе во время празднования 75-летия Альянса. Его слова цитируют журналисты:

"Мне жаль, что я испортил вам вечеринку по случаю дня НАТО, но самый мощный Альянс мира не может найти 7 батарей Patriot для Украины, которая ежедневно отбивается от баллистических атак?"

Хотим верить, что партнеры наконец-то услышат украинские власти.

Читайте также: