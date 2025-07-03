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Взрывы под Житомиром: очевидцы рассказали, что чудом остались живы
Двое погибших, десятки раненых, уничтожены дома и ранены судьбы — в Березине возле Житомира люди приходят в себя после двух мощных взрывов.
Вечером среды, 2 июля 2025 года, вблизи села Березина возле Житомира прогремели два мощных взрыва. По официальной информации, взрыв произошел на территории местного предприятия. Погибли два человека . Еще 24 получили ранения, среди них четверо детей.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН с места событий.
Село превратилось в сплошную зону разрушений: уничтожены 25 домов, десятки автомобилей изуродованы, стекло и обломки разбросаны повсюду.
"Вот так выглядит заправка после взрыва: стекло, пластик, обломки – под ногами. Коммунальщики уже работают, расчищают", – сообщила журналистка.
Любовь и Василий живут неподалеку: "У нас тоже все избито. Невестку забрала "скорая", контузия, давление, ухо не слышит... Она была на улице - Бог сжалился, что не поубивало".
Один из очевидцев вспоминает: "Взрывы, женщины кричали. Я как раз наклонился завязать шнурки - и в этот момент меня засыпало стеклом. Хорошо, что только руку порезало".
Местный житель Юрий Ивашин рассказал, что его жена с внучкой успели забежать в погреб после первого взрыва.
После взрывов на Житомирщине у местных выбиты окна и двери, изуродованы дома, разбиты машины. Все вокруг – в обломках.
Движение транспорта постепенно восстанавливают, хотя привлечены пока не все полосы .
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ИЗ-ПОД ЖИТОМИРА! ДВА ВЗРЫВА! В СЕЛЕ ЗРУШЕНО 25 ДОМ!