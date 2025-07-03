Взрывы под Житомиром: очевидцы рассказали, что чудом остались живы

Взрывы под Житомиром / © ТСН

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Вечером среды, 2 июля 2025 года, вблизи села Березина возле Житомира прогремели два мощных взрыва. По официальной информации, взрыв произошел на территории местного предприятия. Погибли два человека . Еще 24 получили ранения, среди них четверо детей.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН с места событий.

Село превратилось в сплошную зону разрушений: уничтожены 25 домов, десятки автомобилей изуродованы, стекло и обломки разбросаны повсюду.

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"Вот так выглядит заправка после взрыва: стекло, пластик, обломки – под ногами. Коммунальщики уже работают, расчищают", – сообщила журналистка.

Любовь и Василий живут неподалеку: "У нас тоже все избито. Невестку забрала "скорая", контузия, давление, ухо не слышит... Она была на улице - Бог сжалился, что не поубивало".

Один из очевидцев вспоминает: "Взрывы, женщины кричали. Я как раз наклонился завязать шнурки - и в этот момент меня засыпало стеклом. Хорошо, что только руку порезало".

Местный житель Юрий Ивашин рассказал, что его жена с внучкой успели забежать в погреб после первого взрыва.

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После взрывов на Житомирщине у местных выбиты окна и двери, изуродованы дома, разбиты машины. Все вокруг – в обломках.

Движение транспорта постепенно восстанавливают, хотя привлечены пока не все полосы .

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ИЗ-ПОД ЖИТОМИРА! ДВА ВЗРЫВА! В СЕЛЕ ЗРУШЕНО 25 ДОМ!