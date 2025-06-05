Взрывы раздавались один за другим: жители Харькова рассказали об адской ночи из-за массированной атаки РФ

Последствия обстрела Харькова

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Россияне в ночь на 5 июня ракетами и дронами в очередной раз атаковали Харьков: 19 пострадавших, среди них четверо детей. Самому старшему раненому человеку — 93 года, самому маленькому — всего 7.

Под ударом в очередной раз оказались именно жилые дома. Из шести вражеских ударов два были именно по многоэтажкам.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

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Россияне по Харькову нанесли комбинированный удар — ракетами и дронами. И снова — по жилым домам. Среди пострадавших — дети и беременная женщина.

Все произошло в половине первого ночи. Сначала ракета, вероятно Х-35, попала в транспортную инфраструктуру. Через полчаса — полетели «Шахеды». И дальше — прямые попадания в жилые дома.

© ТСН

«Они один за другим проходили в этом направлении. Запомнил что пятый упал и не разорвался, а шестой — сильно тряхнуло подъезд», — говорит житель Харькова Николай.

«Был первый прилет, мама получила стресс. И в этот момент прилетел „Шахед“, который разорвался на углу дома. Это бух ужас», — говорит Инна.

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Ударная волна выбила окна, повредила перекрытия и стены. В целом — по информации городских властей, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов.

«Одно попадание было в квартиру на семнадцатый этаж, другое попадание в пятиэтажный жилой дом на уровне второго этажа и третье попадание недалеко от жилого дома, там горели три легковых авто», — говорит Евгений Василенко, представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Несмотря на масштабы разрушений, обошлось без погибших. Все пострадавшие — отделались острой реакцией на стресс. Даже в квартире, куда влетел вражеский дрон, хозяева живы, потому что были в другой комнате.

«Тяжелых нет. Все раненые легкие, но это просто чудо. Потому что попадания были прямые в квартиры», — говорит председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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На местах ударов работают коммунальные службы, волонтеры и спасатели — коммунальщики вместе с жильцами убирают обломки, закрывают выбитые окна.

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