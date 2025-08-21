Взрывы раздавались один за другим: жители Львова рассказали, как пережили жуткую атаку России

Последствия атаки на Львов / © facebook/Андрей Садовой

Во Львове из-за массированной атаки один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения.

Враг бил по городу «Шахедами» и ракетами. Взрывной волной повреждены десятки домов, работают все экстренные службы.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Взрывы один за другим — так ночь на улице Елены Степановны вспоминают жители. С рассвета люди разгребают завалы, заклеивают выбитые окна и считают новые разрушения. Эта улица уже третий раз за год под массированным обстрелом. Говорят, эта ночь была не менее страшной.

«Так как это не в первый раз, мы перестрахованы, как только начинается тревога идем в подвал. На момент прилета были в подвале. Сегодня было реально страшно. У нас окна почти все выбило, еще есть трещины главных стен в доме», — говорит житель Львова Даниил Гончарук.

«Мы были в бомбоубежище, взрывы были сильные, действительно очень сильные, бомбоубежище ходило ходуном, потом немножко дальше с другой стороны били, это было настолько страшно, когда знаешь что может быть. Люди вообще едва не ложились на пол от того страха», — говорит жительница Львова Людмила Курьянович.



Почти все жители этой улицы ночью спустились в укрытие. Предыдущий опыт научил — оставаться дома опасно. Уже утром здесь работала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Из-за разрушений придется отселить жителей 11 квартир — это 17 человек. Им компенсируют аренду нового жилья.

В результате атаки погиб один человек, еще трое ранены. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 21 августа во Львове прогремел ряд взрывов: россияне ударили по городу ракетами и беспилотниками. Власти сообщили о «прилете» на ул. Елены Степановны. Были повреждены десятки домов, вспыхнули пожары.