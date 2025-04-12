Взрывы в Киеве, где РФ готовит новый прорыв и трагедия с 27-летней девушкой: срочный выпуск новостей

Срочные новости на 12 апреля / © ТСН

Реклама

Срочный выпуск новостей: взрывы в Киеве! Где РФ готовит новый прорыв? Трагедия с 27-летней девушкой.

Россияне снова атаковали Украину дронами: где было громко и сколько пострадавших? Западные СМИ назвали наиболее вероятное направление для прорыва РФ. Стали известны новые детали соглашения о полезных ископаемых. Против Украины воюют более 100 китайцев: кто они? Стив Виткофф встретился с Путиным: первые подробности. Из-за заявления спецпредставителя Трампа Кита Келлога разразился скандал. Тем временем подозреваемому в смертельном избиении 27-летней девушки избрали меру пресечения. В Украине резко поменялась цена на картофель. Все детали — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Поздравление: Россияне снова атаковали Украину дронами: где было громко и сколько пострадавших? Западные СМИ назвали наиболее вероятное направление для прорыва РФ. Стали известны новые детали соглашения о полезных ископаемых. Против Украины воюют более 100 китайцев: кто они? Стив Виткофф встретился с Путиным: первые подробности. Из-за заявления спецпредставителя Трампа Кита Келлога разразился скандал. Тем временем подозреваемому в смертельном избиении 27-летней девушки избрали меру пресечения. В Украине резко поменялась цена на картофель. Это новости ТСН/ru. Ставьте понравившись под этим видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самое важное, а мы начинаем.

Реклама

Ночная атака врага

В ночь на 12 апреля армия РФ запустила по Украине 88 беспилотников. Противовоздушная оборона уничтожила 56 дронов. Еще 24 дрона-имитатора были локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах. Под атаками войск РФ находились Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина. Один человек пострадал в Харькове и трое — в Киеве. Кроме того, в результате российской атаки в столице произошло несколько пожаров. В Святошинском районе города — на складских помещениях с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия, на другой локации; также произошло падение обломков сбитого дрона на спортивную площадку и соседние здания. Поврежден остекление окон, фасад одного из построек. В Дарницком районе на территории, смежной с пригородом Киева, разрушен частный дом. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Предварительно, без угрозы жизни.

Вероятное направление прорыва РФ

Наиболее вероятным направлением прорыва для России является Сумская область. Однако наступление России обречено на провал, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что вероятнее всего это наступление не будет успешным. А надежды Путина захватить больше земли до подписания соглашения о прекращении огня обречены на провал, считают эксперты, поскольку его армия продолжает страдать от проблем, нетрудоспособности и некомпетентности. Российские силы заканчиваются в танках и бронетехнике, и они не смогут извлечь выгоду из каких-либо незначительных успехов, которых они могут достичь. Кроме того, из-за способности Украины наносить удары с помощью беспилотников, маловероятно, что Россия сможет разместить достаточное количество войск на позиции для достижения прорыва.

Новые детали соглашения о полезных ископаемых

Стали известны новые детали соглашения о полезных ископаемых. 11 апреля представители США и Украины в очередной раз встретились, чтобы обсудить предложения Вашингтона получить доступ к минеральным богатствам Украины. Однако перспективы прорыва переговоров между Украиной и США по поводу полезных ископаемых были мизерными, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи, пишет Reuters. Последний проект соглашения предоставляет США привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых и обязывает Киев размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Однако предложенное соглашение не предоставит гарантии безопасности США Киеву. Источники заявляют, что одним из пунктов также является передача контроля над газопроводом «Газпрома», который простирается украинской территорией в Европу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Китайцы в армии РФ

На войне в Украине на стороне агрессорки России сражаются более 100 граждан Китая. Они не имеют прямого отношения к китайскому правительству, сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники. По словам двух официальных лиц США и бывшего сотрудника западной разведки, эти китайцы являются наемниками. Очевидно, у них нет прямых связей с правительством Китая. Кроме того, бывший чиновник уточнил, что на стороне Российской Федерации сражаются около 200 китайских наемников. В то же время китайские военные офицеры по одобрению Пекина находились на театре боевых действий в тылу России, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Встреча Виткоффа и Путина

11 апреля состоялась встреча спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа и главы Кремля Путина. Она длилась более четырех с половиной часов, пишут росСМИ. Впоследствии стало известно, что Виткофф сообщил Трампу, что Россия требует признать свое право на Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области, сообщает Reuters. В Белом доме некоторые чиновники выступили против этой позиции. Согласно источникам, Виткофф озвучил это после встречи с переговорщиком Путина Дмитриевым. Спецпредставитель по Украине Келогг заявил, что Украина не согласится на аннексию своих территорий. Трамп пока не принял решение об изменении американской стратегии переговоров.

Скандал после заявления Келлогга

Украину можно разделить как Берлин после Второй мировой. Такое заявление якобы сделал спецпредставитель Трампа по делам Украины Кит Келлогг в интервью The Times.

В разговоре с журналистом он предложил создать три зоны контрой — мол, такая схема будет «непровокационной» для Кремля: британские и французские войска — в западных регионах, российские — на востоке и юге, между ними — ВСУ и демилитаризованная зона. Следовательно, Келлог фактически призвал Киев признать, что ему придется отказаться от и.о. территорий. «Обе стороны отступают на 15 км. Это демилитаризованная зона, за которой легко следить. Да, будут нарушения, но контроль — простой», — подчеркнул он. В то же время Кит Келлог заявил, что журналисты извратили его слова о «распределении» Украины. Цитирую: «Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях раздела я ссылался на области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду главу Украины», — написал он в соцсети Х.

Новые детали трагедии на Буковине

Подозреваемому в смертельном избиении 27-летней девушки на Буковине избрана мера пресечения. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал без права внесения залога 18-летнего жителя Глубокого. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения. Напомним, что в ночь с 5 на 6 апреля жительница Черновицкого района с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, где впоследствии она скончалась. Ее, как предполагают СМИ и правоохранители, избил молодой человек, с которым она встречалась. Тело женщины было направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Как стало известно позже, 27-летняя девушка погибла из-за закрытой внутричерепной травмы.

Арест 18-летнего подозреваемого / © Суспільне

Падение цен на картофель

Цена на картофель в Украине резко упала. Через неделю оптовые цены опустились на 14%. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EastFruit. Из-за чрезмерного предложения фермеры сталкиваются с стремительным падением цен, теперь 1 килограмм картофеля стоит до 13–23 грн. Главная причина — наличие как импорта (в частности, польского прошлогоднего картофеля), так и местных запасов, быстро теряющих качество в хранилищах. Несмотря на то, что текущие цены на 28% выше апрельских показателей 2024 года, аграрии не исключают нового удешевления из-за высоких объемов продукции на рынке.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНЫЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ: взрывы в Киеве! Где РФ готовит новый прорыв? Трагедия с 27-летней девушкой