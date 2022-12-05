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Взрывы в Кривом Роге и Запорожье и жесткое заявление Белого дома по России: главные новости ночи 5 декабря

Автор
Татьяна ВеличкоТатьяна Величко
Дата публикации
Просмотры
9431
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Кривом Роге и Запорожье и жесткое заявление Белого дома по России: главные новости ночи 5 декабря

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 декабря 2022 года:

  • В Херсонской области за два дня никто не смог воспользоваться "коридором" эвакуации через Днепр. Читать дальше –>
  • В ISW сообщили последние новости из Бахмута: карта боев. Читать дальше –>
  • В Кивом Роге прозвучало несколько взрывов. Читать дальше –>
  • В Мариуполе россияне моряют холодом местных жителей – советник мэра. Читать дальше –>
  • Вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти. Читать дальше –>
  • Администрация Байдена работает над признанием России "страной спонсором терроризма" – Блинкен. Читать дальше –>
  • В Запорожье раздалась серия взрывов. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
9431
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