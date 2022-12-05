Взрывы в Кривом Роге и Запорожье и жесткое заявление Белого дома по России: главные новости ночи 5 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 декабря 2022 года:
- В Херсонской области за два дня никто не смог воспользоваться "коридором" эвакуации через Днепр. Читать дальше –>
- В ISW сообщили последние новости из Бахмута: карта боев. Читать дальше –>
- В Кивом Роге прозвучало несколько взрывов. Читать дальше –>
- В Мариуполе россияне моряют холодом местных жителей – советник мэра. Читать дальше –>
- Вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти. Читать дальше –>
- Администрация Байдена работает над признанием России "страной спонсором терроризма" – Блинкен. Читать дальше –>
- В Запорожье раздалась серия взрывов. Читать дальше –>
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