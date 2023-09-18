Взрывы в Крыму: Буданов дал новый прогноз по жизни россиян на украинском полуострове

ВСУ уже к концу 2023 года могут разорвать сухопутный коридор РФ с временно захваченным полуостровом, считает глава ГУР.

Сразу в нескольких районах Севастополя раздавались взрывы. оккупанты заявили, что ситуация стабильная, а местные в это время кричали: "кошмар". Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в это время дал новый прогноз развития событий в Крыму.

Об этом говорится в эксклюзиве на ютуб-канале ТСН.ua.

Сказочный мыс Фиолент в Крыму в ночь на 18 сентября был особенным. О фейерверке там позаботились ВСУ. Да и ударили не просто так. Там расположена часть российской противовоздушной и радоэлектронной борьбы.

Люди сообщали о четырех взрывах в нескольких районах Севастополя. Зато оккупанты атаку по-прежнему отрицали. В них взрывы не фиксируются, повреждений нет, пострадавших тоже.

Между тем спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне "ползают" полуостровом так, чтобы не попасть под "хлопок" и часто прячутся за спинами местных жителей.

А начальник ГУР Кирилл Буданов предрек крах россиян в Крыму. По его словам, ВСУ уже к концу 2023 г. могут разорвать сухопутный коридор РФ с временно захваченным полуостровом.

"Россияне это хорошо понимают, так что в отчаянии преждевременно развернули свои резервы", — сказал Буданов.

Бить по российским базам в Крыму тоже есть чем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Взрывы в Крыму! Буданов дал новый прогноз! Россиянам советуют бежать! " Здесь представлены комментарии не только руководителя ГУР, но и украинских военных экспертов.

Напряжение все нарастает. Россиянам советуют быстренько убегать из украинского Крыма.

Добавим, что руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж рассказал о возможности расторжения сухопутного коридора России в оккупированный Крым еще до наступления зимы.

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