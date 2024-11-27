Взрывы в Крыму: что атаковали Вооруженные силы Украины и как реагируют россияне

По данным мониторинговых ресурсов, Крым атаковал от 40 до 60 дронов и ракеты.

Россияне заявили о воздушной атаке на оккупированный Крым утром 27 ноября. На полуострове работало ПВО и слышны звуки дронов и взрывов.

Что атаковали Вооруженные силы Украины – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Утром российские паблики в Крыму сообщили, что ПВО отражает большой налет украинских беспилотников и ракет.

"Из Одессы были запущены две волны БПЛА. Первая состояла как минимум из 12 БПЛА, а вторая волна, по оценкам, до 50 БПЛА. Летят над Черным морем в направлении Севастополя. Также были запущены ракеты, вероятно, "Нептун" и/или С -200", – написали оккупанты.

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ВСУ, вероятно, атаковали аэродром Бельбек в Севастополе – по данным мониторинговых ресурсов, к северо-западу полуострова летело сначала около 40 БПЛА, по другим данным их было более 60. Также по предварительной информации полуостров атаковали маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и пока не установленная баллистика. Вероятно, британские Storm Shadow.

Россияне в Крыму массово жалуются на отсутствие воздушной тревоги во время атаки. Родители школьников и дошкольников начали спрашивать, почему их дети не находятся в укрытиях. Массовые обращения поступают к псевдогубернатору в его соцсетях.

Реакции россиян на отсутствие тревоги / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Включите тревогу в городе, школы только на вас ориентируются, дети сидят на уроках во время атаки"

"Объявите пожалуйста тревогу! Ведь именно по ней учителя и воспитатели спускают ребятишек. А о том, что просто "храните спокойствие и оставайтесь в укрытиях" на них не действует! Сами же сказали по инструкции только на вас опираться"

"Очень близко и громко, почему нет тревоги?"

"Почему отменили тревогу и детей вывели с подвалом, если еще сбивают? Что за бред?"

Больше информации – в эксклюзиве ТСН: "СРОЧНО! ВЗРЫВЫ В КРЫМУ: оккупанты воют! В Сеть злили ВИДЕО!"

Напомним, что в середине ноября спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины не прекратили атак на Крымский мост.