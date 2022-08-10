Взрывы в Крыму: военный эксперт рассказал, применит ли Россия ядерное оружие в войне против Украины

Это связано с тем, что государство-оккупант не признает то, что Крым был обстрелян именно с территории Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Украинцам не стоит бояться, что Россия применит ядерное оружие. Первое — Россия не признала, что удар по Крыму нанесла Украина. И мы такую позицию полностью поддерживаем: мы знаем, что мы делаем, и для чего. Россия теперь пытается сделать красивую мину при плохой игре. Если такая операция даже имела место, то мы говорим о провалах России в направлении контрдиверсионной работы, физической охраны, потому что россияне сами признали, что взорвались склады", — пояснил Грабский.

Военный эксперт также добавил, что теперь потенциальные покупатели российского оружия могут отказаться от его приобретения, поскольку оно показало свою неэффективность в противостоянии с западным вооружением.

"Также мы можем говорить о колоссальном провале РФ в противовоздушной обороне. Потому что их система ПВО не сработала. А это значит, что те люди, которые рассматривают покупку российского оружия, теперь видят, что оно неэффективно. И зачем тратить средства на кучу старого железа. Именно поэтому мы и не говорим, что они могут использовать ядерное оружие, потому что они сами себя загнали в стратегический угол", — пояснил эксперт.

Напомним, на военном аэродроме в Новофедоровке вывели из строя практически десяток российских самолетов. Там находились, в частности, самолеты Су-30СМ и Су-24МР.

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