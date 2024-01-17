Взрывы в российском Воронеже: каковы последствия и что было целью беспилотников

В России накануне в разных населенных пунктах раздались взрывы. "Бавовна" стала причиной чрезвычайного положения в Воронеже.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.



В Воронеже россияне жалуются на налет беспилотников и падение их обломков на дома.

"Мой ребенок пополз с дивана на кровать, а потом раздался такой звук, будто едет мотоцикл или машина, после – взрыв и вспышка. Я схватила ребенка, везде были осколки и дым. И мы его схватили – и в кладовую!", — заявила гражданка государства-агрессорки.

Взрывы в Воронеже

Из-за атаки беспилотников власти города вводят режим чрезвычайной ситуации, отчитываются о сбитии 5 и перехвате еще 3 дронов. Обломки одного из них повредили окна и балкон в жилом доме. Жителей отселяют в ближайшую школу.

Вероятная цель этой атаки действительно военная — неподалеку расположен аэродром "Балтимор". Там базируются бомбардировщики Су-34, которые Россия использует для атаки на наше государство. Поразил ли какой-то дрон аэродром, пока неясно, ведь российские власти традиционно предоставляют ложную информацию о повреждениях. Впрочем, местные СМИ насчитали в районе аэродрома полтора десятка взрывов — больше, чем заявленное количество дронов.

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Напомним, СБУ поймала предателя, наводящего ракеты РФ на жилые дома.

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