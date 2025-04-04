Взрывы звучали друг за другом: очевидцы рассказали о жутком обстреле Харькова

Последствия обстрелов Харькова / © ТСН

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Пять человек убили россияне этой ночью в Харькове. Четверо погибли в своих домах. Это — супруги с 12-летней дочерью и их сосед. Еще один — пожилой мужчина умер в больнице. В городе раненого 32 человека.

Харьков пережил очередную массированную атаку дронов. Российские террористы целились в густонаселенные жилые кварталы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

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3 апреля после 22:00 Харьков содрогнулся от серии взрывов. Российские дроны-камикадзе атаковали Новобаварский район города. Удар был прицельный — по жилым домам.

Люди говорят — взрывы раздавались один за другим без пауз. От взрывной волны в квартирах вылетали окна и сыпались стекла.

«Штуки три их летело, к нам долетели и потом по разные стороны. Один туда, один туда. А потом бабахнуло — прямо в этот дом», — говорит жительница Харькова Тамила.

Обстрел Харькова / © ТСН

Один из дронов попал прямо в квартиру многоэтажки. Там вспыхнул пожар. По данным правоохранителей на втором этаже жили супруги с ребенком. На первом — мужчина. Их тела спасатели искали почти всю ночь — они были сильно изуродованы.

«Уже из-под завалов этого дома изъяли тела четырех. Четыре человека погибли. По предварительным данным это тела двух мужчин, ребенка и женщины», — говорит представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Попадание, вероятно, было именно во второй этаж — двигатель «Шахеда» нашли рядом с одним из тел. Чтобы подтвердить личности погибших, уже отобрали ДНК-образцы родственников, сейчас идет идентификация. Матери погибшего с первого этажа ночью дома не было, с самого утра она пыталась дозвониться до сына. Но когда увидела, что произошло с квартирой — поняла что сына уже нет.

«Я до сих пор не знаю, что с моим сыном. Квартира выгорела полностью. Никто из соседей не знает где он. Среди тех, кто в больнице, его нет. Скорее всего он погиб», — говорит Валентина.

Обстрел Харькова / © ТСН

Еще два дрона попали в четырехэтажку неподалеку. Окна вынесли и в соседних домах. Ирина с мужем и сыном едва успели добежать до коридора — говорят, это и сохранило им жизнь.

Более 30 человек получили ранения среди них 16-летний подросток. В стационаре сейчас остаются четверо. Состояние — средней тяжести. Всего в Харькове зафиксировали семь попаданий. Большинство ударов пришлось на Новобаварский район, еще один — по административному зданию в Холодногорском районе, где на момент атаки людей не было.

Дата публикации 16:29, 04.04.25 Количество просмотров 5 Погибла целая семья: страшный удар по Харькову

С начала недели Харьков пережил четыре массированных атаки дронов. За это время по городу было запущено около полусотни беспилотников. Атаки нанесли значительные повреждения и унесли человеческие жизни.

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