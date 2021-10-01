Взвешенные и обедневшие: подробно о работе системы взвешивания грузовиков, и почему каждый водитель получает разный штраф

Взвешенные и обедневшие: подробно о работе системы взвешивания грузовиков, и почему каждый водитель получает разный штраф

В центре обработки данных советуют оплачивать штраф сразу.

С сегодняшнего дня в Украине заработала автоматическая дорожная система, которая измеряет вес грузовиков прямо во время движения. Если водитель перегрузил свой транспорт — система автоматически направляет штраф.

Подробно о работе этой системы, и почему каждый водитель получает разный штраф — до полсотни тысяч гривен — 1 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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До сегодняшнего дня, чтобы проверить, нет ли у грузовика лишнего веса, инспекторам нужно было много времени: завернуть водителя на обочину, там провести процесс измерения. Но отныне это будет делать автоматическая система за каких-то 2 секунды.

Так, на трассе Киев-Одесса один из участков на первый взгляд не отличается от других, но если присмотреться — на полотне металлические полосы.

"В покрытие автомобильных дорог вмонтированы датчики. Взвешивает каждую ось — может понять, на какую часть смещение груза", — объясняет руководитель отдела интеллектуальных транспортных систем "Укравтодора" Андрей Вознюк.

И если датчики в асфальте — взвешивают фуры, то устройства над головой определяют вес грузового транспорта, его длину, ширину а еще — скорость движения. С полуночи до утра система зафиксировала тысячи грузовиков, в том числе и те, которые имели избыточный вес.

Через площадку взвешивания прошло 6300 автомобилей, из них 2-3 двинулись на Киев.

Сегодня в Украине заработали полсотни таких комплексов. Полученные данные через мгновение оказываются в центре обработки. Инспекторы проверяют данные, накладывают электронную подпись и постановление направляется нарушителю — владельцу транспорта, должному пользователю или руководителю организации, владеющей транспортом.

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"Размер штрафа зависит от перегрузки на основе процентов. Начинают штрафовать от 5 процентов. Идет градация 5-10 10-20 и от этого зависит штраф", — говорит и.о. главы "Укртрансбезопасности" Никита Лагун.

В денежном выражении это от восьми тысяч пятисот гривен до пятидесяти одной тысячи. Но, если водитель грузовика нарушил сразу несколько норм — штрафы не суммируются. Система даст инспектору вынести постановление за нарушение, которое является наибольшим.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, до сегодняшнего дня все штраф был на перевозчике. С сегодняшнего дня — грузоотправитель тоже несет ответственность за перегруз.

Постановление с порядковым номером 1 вынесли сегодня в половине первого ночи. Водитель в Запорожье ночью нарушил сразу несколько норм — это и перегрузки транспорта, и перегрузки на ось. Вследствие этого получил максимальный штраф — 51 тысячу гривен.

И лучше, говорят в центре обработки данных, оплатить его сразу. При условии, если это дойдет до исполнительной службы — нарушителю придется заплатить 102тысячи гривен.

До этого на водителей-нарушителей охотились вручную, но в "Укртрансбезопасности" говорят — за несколько лет планируют автоматизировать все измерения — в частности, чтобы убрать коррупцию.

Новости Украины: система, измеряющая вес фур в движении - почему водители получат разные штрафы

"Сейчас инспекторы еще будут присутствовать на дорогах, но постепенно это будет меняться в пользу автоматических систем, которые не берут взятки, не закрывают глаза на нарушения, работают 24/7", — говорит Лагун.

А вот, если водители грузовиков будут пытаться объезжать датчики веса и габаритов по обочине — камера это будет фиксировать и их тоже ждет штраф — 51 тысяча гривен — за уклонение от взвешивания.

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