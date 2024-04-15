Взятка, элитное авто во время войны и дорогая недвижимость: в Украине разразился громкий скандал из-за судьи

Одиозный судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, которого вместе с коллегами громко задержали на взятке в 35 тысяч долларов, вернулся в судейство.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Судья, обвиняемый во взяточничестве, снова на работе

В прошлом году 29 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура и детективы НАБУ взяли с поличным сразу 4 судей Киевского апелляционного суда: Юрия Сливу, Игоря Паленика, Вячеслава Дзюбина и Виктора Глиняного.

Следователи выяснили, что за взятку в $35 тысяч судьи должны были отменить арест имущества на два самолета по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи", предателя Украины Вячеслава Богуслаева.

"Действительно, что я вам сказал, действительно, идет досудебное расследование дела, там, где мне сообщено о подозрении", - заявлял Глиняный.

Виктор Глиняный

Однако сейчас судья уже вернулся к работе и сам судит подозреваемых. Оказалось, что Виктора Глиняного, после того как детективы нашли у него его часть взятки - более 8 тысяч долларов, взяли под стражу. Но уже через 10 дней судью отпустили. За него внесли 5 млн гривен залога, деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Кто оплатил такую сумму - неизвестно. При этом официальная зарплата у Глиняного в Киевском апелляционном - не превышает трех миллионов гривен в год. Еще 234 тысячи гривен он получает как пенсионер.

Во время войны судья купил автомобиль BMW X5 2022 года в самой престижной комплектации

Но расходы в несколько миллионов гривен для этого представителя Фемиды – обычное дело. Буквально за полтора месяца до ареста, в разгар войны он приобрел элитный автомобиль — BMW X5 2022 года в самой престижной комплектации. Стоил ему автомобиль более 80 тысяч долларов — как указал сам Глиняный в декларации, обошлась в 3 млн 300 тысяч гривен. Кстати, в этой машине следователи и обнаружили взятку.

Электронная декларация судьи

12 декабря антикоррупционный суд наложил арест на изъятые в ходе обыска в автомобиле BMW Х5 Глиняного наличные $8300, рекламную брошюру

Кроме дорогого автомобиля у семьи Глиняного целая куча недвижимости. Сам он владеет 72-метровой квартирой в Киеве на Позняках и домом площадью 174 кв. м на окраине столицы. Имеет 4,5 гектара земли в Черниговской области. Еще 4 земельных участка в Черниговской области оформлены на 84-летнюю мать судьи. Как и две 40 метровые квартиры в новостройке на Позняках. Правда, пользуется мама Глиняного его квартирой в 72 кв метра.

С квартирами в Киеве и младший сын судьи с женой, который фигурировал как прокурор по делам, который рассматривал его отец.

Виктор Глиняный на работе

Почему судья и дальше работает – объяснение экспертов

Глиняный за время своей работы судьи успел засветиться, как рекордсмен в Апелляционном суде по количеству поданных на него жалоб в 2012-2015 году. Впрочем ни одну из них не считали основанием для отстранения судьи, в отличие от зафиксированной и показанной на всю страну взятки.

После нее Высший совет правосудия таки отстранил судью - 15 декабря 2023 года

То, что сегодня судья с официальным подозрением во взятке сам выносит судебные решения - возмущает не только рядовых украинцев, но и экспертную среду.

"Смотрите, ситуация дикая, очевидно, извините на слове. Такого не может быть и понятно, что это означает для доверия к суду. Если судью подозревают в совершении преступления и здесь он выходит, именем Украины, принимает решение по делу", - говорит глава Фонда DJURE Михаил Жернахов.

Впрочем, дело здесь, объясняют эксперты, в несколько, мягко говоря, странных нормах закона.

"Если мы смотрим на норму 64, она позволяет возможность отстранения судьи на 2 и продление этого срока еще на 2 месяца. То есть общий срок в пределах одного ходатайства по одним и тем же основаниям есть 4 месяца. После этого еще раз обращаться, то есть повторно, как мы уже говорили выше, нельзя", - говорит юрист ОО "Антикоррупционный штаб" Виталий Гусак.

САП не может вынести повторно представление, если нет других обстоятельств, а ВСП без представления не может отстранить судью.

Эксперты настаивают - закон неправильный, потому что вне всякой логики и судейской этики бросает тень на судебную систему подобными случаями.

Виктор Глиняный

"И это действительно проблема, потому что некоторые преступления расследуются дольше, гораздо более четырех месяцев. И потом истекают эти сроки, и нет законной возможности для прокуратуры и Высшего совета правосудия эти сроки продлить. Я думаю, что и закон нужно изменять в части возможности увеличения этого срока. Ну и, конечно, нужно очищать судебную власть дальше, чтобы у судов не возникало таких мыслей, что можно получиться, пока по тебе есть расследование, уголовное производство и расследование, его продолжать, зарабатывать деньги дальше в суде, по каким ли мотивам господин Глиняный или другие подобные его коллеги выходят на работу и дальше слушают дело", — говорит председатель Фонда DJURE Михаил Жернахов.

Как только завершится досудебное расследование, обстоятельства которого САП пока не разглашает, судью Глиняного снова должны отстранить.

Напомним, в Николаевской области к лету хотят высадить 12 миллионов новых деревьев.

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