Wizz Air отменяет все рейсы в Кишинев: эксперт оценил угрозу для Молдовы со стороны Приднестровья

Венгерская авиакомпания отменяет все рейсы в Кишинев — столицу Молдовы. Эксперт рассказал, что следует ожидать от таких ограничений безопасности.

С 14 марта 2023 года венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в столицу Молдовы в связи с рисками безопасности в стране.

Как может развиваться ситуация в Приднестровье, рассказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, такой показательный момент действительно создает напряженную ситуацию, ведь непонятно, когда именно возобновятся рейсы.

"Россияне уже давно качают ситуацию в Молдове — они проводят проплаченные митинги, делают показательные кадры "митингующих". Проходят серьезные антитарифные митинги в Молдове. Не стоит забывать, что это Россия за два года 8 раз повысила цены на поставляемый в Молдову газ. Конечно, власти Молдовы были вынуждены в свою очередь повышать цены на услуги. Но народу об этом не говорят", — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Ступака, были моменты, когда россияне платили большие средства местным бандитам — молдавским "титушкам".

"Там были цены 500 евро за выступление. Цель — чтобы эти люди спровоцировали конфликт с правоохранителями, ввязались в драку, чтобы показать эти кадры по телевизору, якобы власти так разгоняют митинги и таким образом выгнать людей на улицы, чтобы свергнуть правительство Майи Санду. Если такая история и будет, то она исключительно будет инспирироваться теми силами, которые сейчас есть в Молдове, поскольку с 2015 года в Молдове нет ротации войск. Все, что там есть, находится на месте", — сказал эксперт.

Ступак добавил, что России вряд ли удастся усилить свои группировки в Приднестровье, ведь оккупационные войска окружены со всех сторон.

Если посмотреть на карту Молдовы, то я вообще не понимаю, каким образом россияне могут усилить свои группировки именно в Приднестровье. Украина держит Юг, Восток и Север Молдовы. С Запада держит Румыния. Серьезное вооружение Россия не сможет провезти и инспирировать государственный переворот, то в первую очередь должно быть общественное событие — искра. Но за счет чего, мне трудно сказать", — добавил эксперт.

Следует отметить, что перед полномасштабным вторжением России в Украину многие авиаперевозчики также отменили рейсы в наше государство.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, как россияне могут использовать Приднестровье для угроз Молдове и Украине.

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