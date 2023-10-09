"Я аплодировал пилотам": невероятная история спасения бойца "Азова" из оккупированного Мариуполя

Военный говорит, что надежда на спасение всегда была.

"Буйвол", боец бригады "Азов", попал на эвакуацию из Мариуполя на вертолете, ведь был тяжело ранен. Это была последняя попытка вылететь из окруженного города.

О невероятной истории спасения и мысли во время полета он рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

"Надежда была"

“Мы прекрасно понимали, что рано или поздно это закончится, поскольку в тот момент, когда прилетел вертолет за мной, Мариуполь был уже в окружении и фронт продвинулся на 90 км от города. На "Азовстали" мы думали, что это 45 км, но на самом деле вдвое больше", — сказал военный.

“45 км – это немало, чтобы пролететь по территории и не попасть под системы ПВО. Потом мы узнали, что один вертолет сбили. Была надежда, что вертолеты еще прилетят. Мы лежали и ждали того, что будет дальше. Никто не мог понять, что будет происходить”, – отметил он.

«Более всего морально давило то, что мы были ранены, ни у кого не было никакого оружия. Было бы очень неприятно, если бункер просто захватили и нас всех расстреляли. Это была бы величайшая досада, о которой я тогда думал», — делится боец бригады «Азов».

Последняя возможность спастись

Но, с другой стороны, говорит он, ребята думали о том, что вдруг вертолеты еще прилетят и заберут их.

“Так и вышло. Была еще одна ходка, в которую я и попал. Пришли, назвали мою фамилию, говорят "Летим?", говорю "Летим". Меня забыли в машине, потому что я и так парень небольшой, а тогда вообще был… глист без ноги желтого цвета. Меня положили первым в машину, всех достали, а меня забыли», — вспоминает военный.

“Я лежал в углу и что-то пытался сказать своим хриплым голосом, но это не помогло. Я смирился с тем, что не полечу. Было досадно, но жизнь иногда ставит нам какие-то палки в колеса. Однако потом сказали, что бойца забыли в машине и меня все же запихнули в вертолет и я улетел”, — рассказал он.

Мнения во время полета

"В вертолете у меня процентов 15 мыслей было о том, что сейчас нас собьют и нам крючок, но остальные 85% были о том, что я наконец-то полетал, потому что я раньше до этого не летал", — говорит боец бригады "Азов" ”.

“Когда мы прилетели… Я никогда ни на одном концерте так не аплодировал, как аплодировал в тот момент пилотам. Это были мои искренние аплодисменты, самые яркие. Пилоты – мужчины с серьезными нервами и стальными прибамбасами”, – подчеркнул он.

“По нам еще чем попали. Я не знаю из чего, но что-то ударило по вертолю несколько раз. Но в конце концов прилетели нормально”, — говорит военный.

"Думал о том, чтобы увидеть мать, наконец я лечу, нас сейчас собьют... Каша в голове", — добавил он.

"Страх был"

“Страх был. Я считаю, что человек, летящий в том вертолете и не имеющий страха, это, наверное, психологически неуравновешенный человек, поскольку вертолет Ми-8 сделан так, что ты просто в нем летишь и слева или справа от тебя написано "огнеопасно" и там огромная цистерна с топливом, которая в любой момент может заняться», – говорит боец бригады «Азов».

"Просто лежишь и думаешь, если попадет туда... Дай Бог здоровье пилотам, они нас дотянули", — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во время эвакуации вертолетом из Мариуполя были мысли, что нас собьют! Я аплодировал пилотам!

Ранее мы писали, что защитник "Азовстали" не сдался в плен, пройдя пешком 200 км.

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