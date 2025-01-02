"Я буду радоваться… наверное": хочет ли Елена Зеленская переизбрания мужа на второй срок

По словам Владимира Зеленского, вопрос участия в предстоящих выборах в семье пока не обсуждается.

Супруга президента Украины Елена Зеленская не хочет всю жизнь быть в статусе первой леди страны, так как это изнурительная и сложная роль. Впрочем, как жена, она готова поддержать любое решение мужа по поводу его дальнейшей политической карьеры.

Об этом первая леди рассказала в эксклюзивном интервью ведущим Юлии Галушке и Егоре Гордееву на канале ТСН.ua.

"Ну между нами, мне кажется, что я как жена должна поддерживать любое решение [мужа – ред.]. Популярно оно будет в нашей семье или не популярно — это уже второй вопрос. Но мне кажется, что второй раз это не так уже страшно, как первый. Поэтому я бы не хотела прожить в этом эмоционально-физическом состоянии всю жизнь, ведь это изнурительный период, самый сложный период в нашей личной жизни. И, конечно, самый страшный период, когда началась война", – рассказала супруга президента.

Первая леди добавила, что, по ее мнению, начало избирательного процесса будет положительным знаком, ведь он будет означать, что война, то есть по крайней мере ее горячая фаза, завершилась.

"И там мне уже в принципе все равно, тогда любой выбор я поддерживаю и буду радоваться… наверное", – усмехнулась Елена Зеленская.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время вопрос участия в предстоящих выборах в семье не обсуждается.

"Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу – тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более положительно. Сегодня для меня это [второй срок президентства – ред.] не является фокусом, целью", – сказал президент.

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Напомним, по словам президента, дата выборов в Украине будет принята Верховной Радой, как только отменят действие военного положения.

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