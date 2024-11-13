"Я буду жить местью": россияне в Запорожье убили 27-летнюю Соню, ее маленького сына Адама и бабушку Татьяну

Отомстить родным и еще больше помогать украинским защитникам – такова цель у семьи погибших Тарасевичей в Запорожье. Российская бомба попала в их дом 7 октября. 42 человека ранены. 10 погибли. В том числе и 27-летняя София, ее маленький сын и бабушка.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Родные показали ТСН последние кадры с 1-летним Адамом. Их сняла его бабушка и послала в семейный чат. Уже через несколько часов после этой прогулки в их дом попала российская бомба.

1-летний Адам, убитый россиянами

Адам с мамой и дедушкой жили на третьем этаже. Сергей в момент атаки работал, на последнее его сообщение: "У вас все хорошо?". Дочь уже не ответила. Когда он прибежал домой – долго не мог узнать дом.

"Я час ходил здесь вот. А потом я понял, что здесь ничего нет", — говорит отец погибшей Сергей Лущай.

Сергей Лущай

Пока он был на работе Софии с ребенком помогала ее бабушка Татьяна, говорит мать погибшей.

"Узнала что город обстреливают КАБами, начала звонить маме и Соне и с ними уже не было связи, и тогда я уже поняла, что это конец", – говорит мама погибшей Юлия Тарасевич.

Юлия Тарасевич

Рассказывая о родных женщинах часто срывается в слезы. Дочь была переводчиком с английского. В начале полномасштабного вторжения вместе с 15-летним братом уехала в Великобританию.

"Малый пошел в школу, а Соня нашла себе работу на военной базе, которая готовила наших военных и она работала там переводчиком. Она родила Адама и это был самый любимый ребенок в моей жизни, это был невероятный мальчик он был так умен", — говорит Юлия Тарасевич.

Вернулась домой, потому что скучала по родным и мечтала работать психологом. Помогать людям как ее 68-летняя бабушка Татьяна Тарасевич.

Татьяна Тарасевич

"Всю жизнь проработала врачом педиатром, она спасала детей, она изучала студентов, лучшей матери не было в мире", — говорит Юлия Тарасевич, потерявшая мать, дочь и внучка.

Единственное, что осталось от их квартиры – это фотография, которую сестра Софии нашла, когда спасатели разгребали завалы.

Фото, которую нашла сестра погибшей

"Из этого ковша в какой-то момент вылетела вот эта фотография единственная", — вспоминает Анна Павлишина.

Фотография помята и поцарапана, но родные не могут налюбоваться на своего Адамчика. Помнит все – его первые движения, первые шаги, первый удар по мячу.

"В последний вечер я заметил, что он уже его бутс, думаю, еще немножечко и заговорит. Московившаяся бомба не дала ему научиться разговаривать", — говорит Сергей Лущай.

"Сначала вынесли Соню и опознали ее сначала, как другого человека, потому что очень был изуродован, а потом позже нашли бабушку и Адама и под тем орехом, где он гулял", — вспоминает Анна Павлишина.

София и ее сын Адам

В тот трагический день погибли 10 человек, в том числе и соседи Софии и Адама — молодые супруги и дедушка, выжил только 5-летний мальчик, который сейчас находится в больнице.

"Я буду жить местью ради памяти своих родных мамочки, дочери и внука. Чтобы эта русская прекратила свое существование. Очень много врачей, друзей, которые сейчас на войне и каждый из них меня туда ждет", — говорит Юлия Тарасевич.

Вернулись из-за границы и их убила бомба! Целая семья погибла в Запорожье

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Напомним, многодетная Елена и три ее малыша стали жертвами ракетного удара россиян в Кривом Роге.

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