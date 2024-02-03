"Я бы не был таким оптимистичным": Жданов указал на сложность для контрнаступления Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщил, что сейчас проходит наступательная операция РФ, которая иссякнет в начале весны и тогда в наступление перейдут Силы обороны Украины.

Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что сейчас у Украины достаточно сил и средств, чтобы вести оборонную операцию.

"Вот на то, что мы сегодня делаем, на это нам сил и средств хватает, хотя и они понемногу начинают заканчиваться. Но видим, что мы все равно понемногу отступаем, оставляем наши территории врагу. Я бы не был так оптимистичен по весеннему наступлению, потому что если сейчас решится вопрос финансирования нам военно-технической помощи, то мы ее сможем получить где-то до конца весны — и это будет лучший вариант, если нам дадут снова технику и вооружение", — рассказал военный эксперт.

По его словам, сегодня остро стоит вопрос уже не артиллерийских боеприпасов, а артиллерийских систем.

“Они уже выработали свой ресурс, стволы на грани своих возможностей. Завтра у нас может начаться такая же картина, как в российской армии: начнут разрываться эти стволы из-за их износа. Так что ситуация очень плохая. А если еще сейчас сменят главкома, то армию будет лихорадить не один месяц, пока восстановится структура управления, и сможет она восстановиться или нет — это огромный вопрос. Так что я бы больше обратил внимание на слова Виктории Нуланд. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам на своем брифинге сказала, что в марте у нас будет возможность сделать для Путина несколько "сюрпризов". Но это не контрнаступление. Скорее всего, как и обещали, мы получим определенное количество самолетов и, возможно, получим ракеты к ним и к комплексам MLRS типа ATACMS на 300 километров. Так мы сможем действительно преподнести Путину ряд сюрпризов на поле боя", — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт напомнил, что в прошлом году состоялось два "Рамштайна" относительно передачи Украине техники и вооружения.

"Мы три месяца собирали эту технику и вооружение. И то на июнь месяц у нас не поступило 100% вооружения, обещанного нам для формирования гвардии наступления. И мы пошли в контрнаступление с тем, что было. Чем все закончилось – мы с вами знаем”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, Данилов ответил на бред Путина о демилитаризованной зоне.

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