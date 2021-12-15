"Я был достаточно упорным": Зеленский оценил возможность возобновления работы Нормандского формата

По его словам, в первую очередь нужно договориться: о режиме прекращения огня, обмене пленными и открытии КПВВ.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах в Брюсселе "был достаточно упорным", чтобы возобновить полноценную работу Нормандского формата, посадить Россию за стол переговоров и ввести против нее санкции.
Об этом сказал глава государства на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.
"Я был достаточно настойчив. И мне кажется, что те факты, которые я доказывал, они сработали. Мне так кажется. Посмотрим на результат. Относительно Нормандской встречи, саммит не должен быть ради саммита, и не встреча, ради встречи. Тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве", — сказал Зеленский
По его словам, в первую очередь нужно договориться: о режиме прекращения огня и обмене пленными. Важнейшим вопросом на сегодняшний день президент назвал открытие КПВВ на линии столкновения.
"Я не хочу говорить об участках разминирования и т.д. Это, мне кажется, тоже важно, но более технические вопросы. Поэтому именно это должны донести лидеры Нормандского формата до РФ и результатом этого должна быть встреча в Нормандском формате, если Россия действительно заинтересована в урегулировании этого вопроса", — подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Евросоюза пять путей реагирования на агрессию Российской Федерации.
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