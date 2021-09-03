"Я был здесь несколько раз в мечтах": как прошел визит Зеленского в Стэнфордский университет

"Я был здесь несколько раз в мечтах": как прошел визит Зеленского в Стэнфордский университет

Президент пообщался со студентами и преподавателями.

В США президент Владимир Зеленский встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком, рассказал об украинском ІТ-проекте "Дія-сіті", а также расспросил о переписи населения, что Apple успешно реализовала в США. Эта встреча была закрытой. Кроме того, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

Как это было — смотрите в сюжете ТСН.Ранок 3 сентября.

Стэнфорд — один из самых известных университетов мира. Его выпускники — основатели успешных компаний в Кремниевой долине. Хотя теперь из-за пандемии большинство студентов учатся онлайн, им предложили собраться ради особого гостя. Владимир Зеленский появляется в компании профессора Майкла Макфола. Он и сам опытный политик — бывший посол США в Росии и специальный помощник 44-го президента Барака Обамы. По его словам, лидеры государств у них выступали и раньше.

Президент Украины начинает по-английски: "Я был здесь, мне кажется, несколько раз в мечтах. И впервые в реальной жизни. Я президент Украины. И из уважения к вашей стране, языку и истории я буду говорить на украинском".

Формат мероприятия — вопросы и ответы. Зеленский отвечает с юмором, постоянно срывая смех и аплодисменты. Его в США хорошо помнят благодаря импичменту предыдущего президента США Дональда Трампа. Один из студентов с иронией интересуется: после знакомства с действующим лидером Америки Джо Байденом кто понравился больше. "Мне кажется, главное, какой президент нравится вам", — ответил Зеленский.

Новости мира: Зеленский встретился с Тимом Куком и побывал в Стэнфордском университете

Русский на английском подготовил вопрос-метафору: "Есть такая сказка — убить дракона. Там человек, который убивает дракона, со временем сам становится драконом. Вы чувствуете, что становитесь драконом?".

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Зеленский ответил на русском: "Что касается убить дракона, то я напомню, что я президент Украины два года. А вот в ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны".

После выступления профессор Макфол проводит президентской чете экскурсию университетом. Среди известных выпускников Стэнфорда — бывший депутат и певец Святослав Вакарчук. Вскоре у них будет учиться бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

Выступление Зеленского Макфол оценивает положительно: "Он отвечал на вопросы очень искренне, демократично, открыто. Это уже само по себе положительный месседж американцам об Украине. Я его пригласил (в студенты — Ред.). В Стэнфорде есть программы для тех, кто работает или уже завершил карьеру. Бывший президент Эстонии Илвес после 10 лет президентства провел у нас три года. Поэтому мы рады будем видеть президента Зеленского, если он захочет к нам вернуться".

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