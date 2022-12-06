"Я была одной из тех девочек": киевлянка, которую развращал учитель рисования в Виннице, рассказала откровенную историю

Анастасия стала одной из жертв 55-летнего мужчины, который под видом художественного кружка в Виннице развращал малолетних девочек. Он в течение десяти лет в собственной квартире совершал развратные действия с ученицами, которые приходили на частные занятия по рисованию.

Узнав из новостей о том, что злоумышленника задержали, одна из его жертв много лет спустя впервые рассказала о пережитом. Как сообщила Анастасия ТСН.ua, 6 декабря она написала письмо в полицию и хочет дать показания.

Мне было четырнадцать, я мечтала о карьере, связанной с дизайном, поэтому мы с мамой начали искать преподавателя рисования. Вместе пришли к "Шуре" — он долго рассказывал о том, как любит свое дело и детей. Дал 10(!) бесплатных занятий, чтобы я могла привыкнуть, понять, подходит ли мне.

Дома у мужчины нашли фото обнаженных детей и переписка с ними сексуального характера

По словам девушки, мужчина был милым и дружелюбным, всегда хвалил ее, гладил по спине, когда что-то особенно хорошо удавалось. На одном из занятий, когда Анастасии стало плохо – заболела голова, учитель предложил лекарства и отнести в постель.

Я согласилась только на первое, но Шура поднял меня на руки и унес в комнату, сказал ждать его. Я вспомнила, что у меня есть таблетки, и когда он пришел, уже сидела с ними в руках. Он удивился, но ничего не сказал, только уговаривал лечь, чтобы отдохнуть. Тогда мне очень повезло.

Учитель писал текстовые "алгоритмы" причинения детям физической боли и издевательств / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Девушка вспоминает, что Шура много писал. Он использовал уменьшительно-ласкательные формы, говорил, как скучает.

Мне было некомфортно от этого, но я не могла рассказать родителям, потому что очень боялась осуждения. Решила, что нужно просто уйти от него, сказала родителям, мама купила бисквит и отправила на последнее занятие.

Учитель обнимал почти все время, просил не уходить, не выпускал из квартиры, говорит Анастасия. А когда она оказалась у двери — прижал к стене и стал целовать.

Даже не помню, как долго я потом чистила зубы и умывалась. И как долго он писал нам с мамой, чтобы я вернулась к занятиям. Эта история даже не о доверии к родителям, а об отсутствии сексуального образования и доверия к институтам, пониманию возможности в любом возрасте обратиться в полицию или другие службы.

От действий мужчины пострадали дети от 10 до 14 лет / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Пострадавшая подчеркнула, что в обществе должны быть нормализованы обращения в полицию или службы по противодействию насилию. Дети должны знать алгоритм таких обращений и осознавать наличие более широкой чем семья системы, которая может предоставить защиту.

Я впервые в деталях рассказала об этом маме. Мне все еще было страшно и стыдно. Теперь планирую дать показания.

В телефоне и компьютере мужчины обнаружили фото и видеозаписи насильственного характера / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Анастасия говорит, что ее мама спрашивала, чему учитель учит детей у себя дома. Тогда, чтобы убедить, "художник" пригласил на одно из занятий девочку.

По легенде, ее отец погиб в АТО, а Шура помогал ей со вступлением во Львовскую академию. Пострадавшая почти уверена, что он шантажировал ее и приглашал на такие встречи с родителями, чтобы ничто не вызывало подозрения.

Ну и история о 10 бесплатных занятиях... для неимущих, как и моя, семей, это был идеальный вариант. А для него – идеальное прикрытие.

Мужчина под видом художественного кружка более 10 лет развращал малолетних девочек. / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Мужчину задержали: ему грозит до 12 лет тюрьмы

55-летнего мужчину разоблачили, задержали и сообщили ему о подозрении. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Иван Ищенко, злоумышленник в одной из комнат своей квартиры создал "художественный кружок" для детей.

Мужчина, убедившись в отсутствии родителей или других взрослых, более 10 лет совершал развратные действия в отношении детей, приходивших на частные занятия.

В ходе обысков в квартире мужчины обнаружили фотографии и видеозаписи обнаженных и полуобнаженных детей, рукописные и печатные тексты сексуального характера, текстовые "алгоритмы" причинения детям физической боли и издевательств, переписки сексуального характера с указанием видов наказаний в случае разглашения воспитанниками его действий.

В мобильном телефоне и компьютере мужчины обнаружили фото и видео насильственного характера, которые он удалил, чтобы предотвратить разоблачение и наказание. От действий "художника" пострадали дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в течение нескольких лет развращал и насиловал свою 8-летнюю падчерицу. Об этом в полицию сообщила мама ребенка.

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