"Я была одной из тех девочек": киевлянка, которую развращал учитель рисования в Виннице, рассказала откровенную историю

Девушка много лет спустя решилась рассказать откровенную историю.
Анастасия стала одной из жертв 55-летнего мужчины, который под видом художественного кружка в Виннице развращал малолетних девочек. Он в течение десяти лет в собственной квартире совершал развратные действия с ученицами, которые приходили на частные занятия по рисованию.
Узнав из новостей о том, что злоумышленника задержали, одна из его жертв много лет спустя впервые рассказала о пережитом. Как сообщила Анастасия ТСН.ua, 6 декабря она написала письмо в полицию и хочет дать показания.
По словам девушки, мужчина был милым и дружелюбным, всегда хвалил ее, гладил по спине, когда что-то особенно хорошо удавалось. На одном из занятий, когда Анастасии стало плохо – заболела голова, учитель предложил лекарства и отнести в постель.
Девушка вспоминает, что Шура много писал. Он использовал уменьшительно-ласкательные формы, говорил, как скучает.
Учитель обнимал почти все время, просил не уходить, не выпускал из квартиры, говорит Анастасия. А когда она оказалась у двери — прижал к стене и стал целовать.
Пострадавшая подчеркнула, что в обществе должны быть нормализованы обращения в полицию или службы по противодействию насилию. Дети должны знать алгоритм таких обращений и осознавать наличие более широкой чем семья системы, которая может предоставить защиту.
Анастасия говорит, что ее мама спрашивала, чему учитель учит детей у себя дома. Тогда, чтобы убедить, "художник" пригласил на одно из занятий девочку.
По легенде, ее отец погиб в АТО, а Шура помогал ей со вступлением во Львовскую академию. Пострадавшая почти уверена, что он шантажировал ее и приглашал на такие встречи с родителями, чтобы ничто не вызывало подозрения.
Мужчину задержали: ему грозит до 12 лет тюрьмы
55-летнего мужчину разоблачили, задержали и сообщили ему о подозрении. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Иван Ищенко, злоумышленник в одной из комнат своей квартиры создал "художественный кружок" для детей.
Мужчина, убедившись в отсутствии родителей или других взрослых, более 10 лет совершал развратные действия в отношении детей, приходивших на частные занятия.
В ходе обысков в квартире мужчины обнаружили фотографии и видеозаписи обнаженных и полуобнаженных детей, рукописные и печатные тексты сексуального характера, текстовые "алгоритмы" причинения детям физической боли и издевательств, переписки сексуального характера с указанием видов наказаний в случае разглашения воспитанниками его действий.
В мобильном телефоне и компьютере мужчины обнаружили фото и видео насильственного характера, которые он удалил, чтобы предотвратить разоблачение и наказание. От действий "художника" пострадали дети в возрасте от 10 до 14 лет.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в течение нескольких лет развращал и насиловал свою 8-летнюю падчерицу. Об этом в полицию сообщила мама ребенка.
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