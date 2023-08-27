"Я давал по рукам": Зеленский по поводу слухов о продаже украинского оружия за границу

Президент заявил, что во время войны "ничего не уехало".
Украине, против которой Россия начала кровавую войну, нужно собственное оружие. Многие считают, что "Укроборонпром" не справился со своими задачами.
Это мнение президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.
"Вопрос не в названии "Укроборонпром". Это название с историей и не очень чистой. Отношение людей очень справедливое. Они не знают, какие там были движения, изменения. "Укроборонпром" – это большое количество предприятий, которые 24 на 7 работали под обстрелами. По-разному. Были погибшие инженеры, обычные работяги. Это большое количество нашего государственного промышленного комплекса. Эти люди абсолютно отважны. Я им очень благодарен. Они героические", – сказал Зеленский.
Впрочем, по словам президента, "были в разное время контракты, что-то за границу продавали, особенно, в азиатские государства".
"На этом было много взяточничества. Во время войны ничего не продавали. Даже если где-то подписывали, я давал по рукам. Ничего не выехало. А там, где что-то вдруг делали незаконные цепи, то там разбирались по закону, но жестко. Это большая-большая коррупция, которая может ударить по оборонному комплексу. С партнерами я имел звонки. Я просил, чтобы они нас простили за нарушение контрактов, когда танки не доезжали, потому что они нам были нужны, хотя были сроки поставок. Велась большая-большая-большая работа", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Украина при определенных условиях может значительно увеличить производство вооружения и попасть в десятку крупнейших мировых игроков этого рынка.
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