"Я должен думать о стабильной ситуации в Украине": Зеленский рассказал, планирует ли распускать парламент

Президент заявил, что ничего, противоречащего его обещаниям или Конституции, принято не будет.
Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать парламент.
Об этом он сказал во время пресс-конференции 26 ноября.
"Я не буду распускать парламент. Пока ничего не меняется. У меня очень простая стратегия: у меня есть обязанности, я должен думать о стабильной ситуации в Украине. Отопление домов пережить нам, экономическая ситуация — все это важно. Поэтому распускать, если депутаты голосуют — я даже не понимаю, смысл какой", — сообщил президент.
Кроме того, глава государства отметил, что никаких решений, противоречащих его обещаниям и Конституции Украины, принято не будет.
"По инициативах законодательных. 1-го декабря у меня будет отчет в Верховной Раде Украины по законодательным изменениям или указам. Все это будет 1-го декабря. Если можно, не забегать вперед. Кроме того, мы обещали, что ничего нового, что противоречит обещаниям или Конституции, точно не будет", — подчеркнул Зеленский.