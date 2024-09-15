"Я думал, мы начнем есть людей": 20-летний военный рассказал, как пережил два года российского плена

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Голубков на позывной "Малый" попал в плен в 20-летнем возрасте и смог пережить 28 месяцев издевательств.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал о реальности, которую приходится переживать украинским солдатам в плену. По словам военного, россияне их почти не кормили.

“Четыре недели совсем. Я думал, если так дальше будет, мы начнем есть людей. Реально до такого мысли приходили. Апокалипсис какой-то. Война продолжается, стреляют, самолеты летают, еды, воды нет... И воды давали 150 грамм в день. Мы там офиг*вали. И еще они нас не выпускали из палаты никуда. В туалет только в бутылку. Мы потом попросили ведро с веревкой. Я, как самый молодой, отвечал за "пробивон" еды и сигарет. Некоторые меня жалели почему-то. Я окно открыл, люди гражданские проходили, и я кричал: дайте что-нибудь поесть, с голоду умираем. И бывало полбуханки хлеба нам дадут”, – рассказал Виталий Голубков.

Под больницей, где он находился, поскольку был ранен, располагались гражданские полевые кухни. По словам военного, они спускали туда ведро на веревке и просили еду.

"Российские военные этого не слышали. Гражданские нам подбрасывали пищи. За три месяца, что я там был, они дали три сухпайка максимум. Они на нас вообще "забили". Они не знали, что с нами делать. К нам ФСБ-шнки заходили и говорили, что довоевались? А мы все были ранены. Говорили, что что-то будут с нами делать, менять. И так ничего с нами не делали: и не кормили и не выпускали”, — говорит Виталий Голубков.

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