"Я думала, меня расстреляют": 31 украинец вернулся из тюрем Лукашенко, среди них — 18-летняя "террористка"

Мария Мисюк / © ТСН

Реклама

Украине удалось вернуть 31 гражданина (7 женщин и 24 мужчин), которые отбывали сроки в тюрьмах соседней Беларуси по различным, в частности, уголовным и политическим статьям. Среди освобожденных есть те, кого режим Лукашенко осудил за «агентурную», «диверсионную» и «террористическую деятельность» в пользу Украины. Возвращение произошло благодаря договоренностям США с Лукашенко.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Марию Мисюк обвинили в терроризме

Среди освобожденных — 18-летняя Мария Мисюк, которую в Беларуси два года назад приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Реклама

В пропагандистском фильме белорусских силовиков, снятом, когда Марии было всего 16, ее обвинили в организации группы подростков. Якобы они сначала сопротивлялись властям, рисуя граффити, а потом планировали подорвать административное здание.

«Мне кажется, они обосрались. Они хотели сделать как лучше для своей пропаганды, но у них не получилось, получилось позорненько для них», — говорит освобожденная Мария Мисюк.

На границе девушку встречал лично глава украинской разведки Кирилл Буданов. Увидев его, Мария расплакалась.

«Я поверить не могу, я думала, меня просто в лес вывезут, думала, меня расстреливать везут», говорит она.

Реклама

Лидия Грук: агентурная деятельность и четверо детей

Из автобуса с освобожденными вышла и 30-летняя Лидия Грук, которую обвиняли в агентурной деятельности. Ее, как и ее мужа, о которых в Беларуси также сняли пропагандистский фильм, арестовали полтора года назад.

В 2016-м Лидия переехала со своей родной Волыни в белорусский город Малорита, где вышла замуж за белоруса Евгения Грука. Сначала спецслужбы забрали ее мужа, обвинив в терроризме, а потом и ее. Лидию приговорили к 4 годам тюрьмы.

Лидия Грук рассказывает: «Его приговорили к 24 годам усиленного режима… Мои дети со свекровью. Я хочу их забрать сюда, я не хочу их там оставлять».

У нее четверо детей. Самой младшей дочери, когда женщину забрали, было всего год и семь месяцев. Лидия признается, что девочка ее, вероятно, не помнит.

Реклама

«Я рада, что я вернулась в Украину, я хотела вернуться», — говорит она.

Роль США и проверка спецслужб

Возвращение 31 украинца стало возможным благодаря представителям США, которые, по сообщениям, достигли договоренностей с Александром Лукашенко.

Автобус с освобожденными направлялся в больницу в сопровождении полиции. По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко, все, кто вернулся, будут проверены украинскими спецслужбами.

Богдан Охрименко говорит: «Сегодня люди, которые возвращены, с разными статьями, поскольку мы понимаем, что Беларусь и РФ также применяют к нашим гражданам, иногда правдивые приговоры выносят, иногда это вымышленные преступления, в которых они обвинили наших граждан».

Реклама

Из-за необходимости проверки прессе не разрешили общаться со всеми освобожденными.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН НАЖИВО! НОВОСТИ ЗА ДЕНЬ 24 НОЯБРЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК