"Я думала, жизнь заканчивается": жители Херсона рассказали, как пережили один из самых страшных обстрелов

Россияне сегодня массированно обстреляли Херсон. Число раненых возросло до 11, еще два человека погибли из-за атаки вражеской артиллерии. Взрывалось во всех районах города — повреждены многоквартирные и частные дома, медицинские и учебные заведения, линии электросетей. Спасатели тушили пожары, а энергетики пытаются заживить полностью обесточенные микрорайоны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

По жилым домам Шуменского микрорайона Херсона россиянины ударили из "Градов". Изуродована остановка общественного транспорта и гражданская инфраструктура. Везде по городу не работают светофоры, троллейбусы не выехали на маршруты – повреждена контактная сеть. Четыре микрорайона полностью обесточены.

"Отопление вообще нет. Одним словом, от всего нас избавили. Освободили", — говорят местные.

оккупанты ударили по жилым домам

Об ужасах этого утра люди рассказывают, разбирая завалы в своих разбитых квартирах. Они все еще в стрессе.

"Тихий ужас. За эти три года впервые такой ужас", – говорят местные.

В соседней квартире развалило стену вместе с балконом. Выход с верхнего этажа прямо в бездну.

Жительница Херсона чудом спаслась – сорвалась с кровати на рассвете. Если бы не встала, говорит, уже не жила бы.

"Снится – самолет летит на меня и собирается бомбить. Я в этот момент проснулась", – рассказывает женщина.

Еще одна женщина тоже вовремя очнулась. В ее квартире также есть дыра.

"Смотрите, куда оно летело, если бы я на кровати лежала, как бы оно меня", – говорит она.

В одной из 5-ти этажей "Грады" пробили крышу и залетели сверху на четвертый этаж.

"Я думала жизнь кончается", — вспоминает местная.

Коммунальщики уже работают у многоэтажек – закрывают людям окна фанерой. Под ударами оккупантов оказались два медучреждения. А еще снаряд попал в здание морской академии. Там тоже есть рунирование.

Россияне обстреляли Херсон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗВЕРЯЩИЕ УДАРЫ ПО КИЕВУ И ХЕРСОНУ! ЕСТЬ ПОГИБЛИ! ГОРОДА ОБРАЩАЮТСЯ ОТ ОБСТРЕЛЕЙ!

Напомним, утром 20 декабря российская армия пыталась штурмовать правобережье Херсона.

Читайте также: