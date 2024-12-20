"Я думала, жизнь заканчивается": жители Херсона рассказали, как пережили один из самых страшных обстрелов

Оккупанты массированно ударили по домам и медучреждениям.
Россияне сегодня массированно обстреляли Херсон. Число раненых возросло до 11, еще два человека погибли из-за атаки вражеской артиллерии. Взрывалось во всех районах города — повреждены многоквартирные и частные дома, медицинские и учебные заведения, линии электросетей. Спасатели тушили пожары, а энергетики пытаются заживить полностью обесточенные микрорайоны.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.
По жилым домам Шуменского микрорайона Херсона россиянины ударили из "Градов". Изуродована остановка общественного транспорта и гражданская инфраструктура. Везде по городу не работают светофоры, троллейбусы не выехали на маршруты – повреждена контактная сеть. Четыре микрорайона полностью обесточены.
"Отопление вообще нет. Одним словом, от всего нас избавили. Освободили", — говорят местные.
Об ужасах этого утра люди рассказывают, разбирая завалы в своих разбитых квартирах. Они все еще в стрессе.
"Тихий ужас. За эти три года впервые такой ужас", – говорят местные.
В соседней квартире развалило стену вместе с балконом. Выход с верхнего этажа прямо в бездну.
Жительница Херсона чудом спаслась – сорвалась с кровати на рассвете. Если бы не встала, говорит, уже не жила бы.
"Снится – самолет летит на меня и собирается бомбить. Я в этот момент проснулась", – рассказывает женщина.
Еще одна женщина тоже вовремя очнулась. В ее квартире также есть дыра.
"Смотрите, куда оно летело, если бы я на кровати лежала, как бы оно меня", – говорит она.
В одной из 5-ти этажей "Грады" пробили крышу и залетели сверху на четвертый этаж.
"Я думала жизнь кончается", — вспоминает местная.
Коммунальщики уже работают у многоэтажек – закрывают людям окна фанерой. Под ударами оккупантов оказались два медучреждения. А еще снаряд попал в здание морской академии. Там тоже есть рунирование.
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Напомним, утром 20 декабря российская армия пыталась штурмовать правобережье Херсона.
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