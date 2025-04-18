"Я дышать не могу": в Киеве внезапно умерла 28-летняя женщина, ее муж обвиняет медиков в халатности

Екатерина Иванчук. / © ТСН

Реклама

В Киеве умерла 28-летняя Екатерина Иванчук. Ее муж-военный вину возлагает на медиков. Говорит: к любимый дважды приезжала скорая, даже отвозили в больницу. Женщина сетовала на затрудненное дыхание, боль в груди и истощение, но описанные ею симптомы медики будто бы проигнорировали. Рядом с любимой Алексей быть не мог, потому что сейчас находится на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Мужчина рассказал, что женщина просила о помощи, но медики ее игнорировали

Екатерина Иванчук была молодой, улыбчивой и очень любила животных. До своего 29 дня рождения она не дожила два месяца. С ее мужем ТСН общается онлайн. Алексей Труфанов - военный, служит в Донецкой области. Последний раз с любимой встречался в декабре. А уже 9 марта с ней прощался навсегда. Похоронили женщину на родной Хмельнитчине.

Реклама

Алексей вспоминает: впервые на проблемы с дыханием жена пожаловалась где-то за три недели до смерти. Ухудшение самочувствия супруги тогда связали с малоподвижным образом жизни, ведь Катя работала дома удаленно. В начале марта ей неожиданно стало хуже. Пульс скакал, в груди болело. Как унять тахикардию - Екатерина советовалась с подругой, которая живет за границей и имеет фармацевтическое образование. Сердце не отпускало и Екатерина обратилась в частную клинику.

«Сказали, что у вас нетипичное состояние для девушки 28 лет. Прям так сказали, что каких-то признаков патологий не видно. но нужны дополнительные дообследования, вызовите скорую, чтобы вас госпитализировали, проведут дообследование, стабилизируют состояние», - говорит Алексей Труфанов.

Екатерина и Алексей / © ТСН

Тахикардия усиливалась. Екатерина рассказала подруге, что ее снова тошнит, колет в груди. И едва может дойти до дивана. Вызвала скорую, но медики, которые приехали на вызов, по словам женщины, вели себя грубо: «Да я дышать не могу. Понимаете: я не могу дышать! Я не могу вообще никак функционировать. И начинают говорить: «Ну так вы же в больнице были! Зачем вы нас вызвали?»

В конце концов, пациентку отвезли в городскую клиническую больницу. Терапевт как бы начала списывать все на стресс из-за войны, переживания за мужа-военного и медпрепараты. Антидепрессанты и противотревожные, по словам Алексея, любимая принимала уже несколько лет под наблюдением психотерапевта. Правда, последние из них недавно бросила пить, потому что ее состояние улучшилось.

Екатерина просила остаться в больнице, рассказывает Алексей. Вместо этого ей посоветовали обратиться к семейному врачу. Но быстро Катя сделать этого не могла бы - медик, с которым был договор, уволился.

«Она вызвала такси. Не смогла дойти до такси, потому что машина остановилась где-то дальше. ей помог какой-то рандомный человек. Добраться вообще домой», - говорит Алексей.

Дома женщине стало еще хуже. Пойти самостоятельно в больницу была не в состоянии. Она упала, набрала Алексея и уже он - находясь в Донецкой области, вызвал скорую. Ей снова, по словам женщины, сделали ЭКГ, измерили давление, дали лекарства и уехали.

«Врачи скорой сослались на то, что у нее вроде бы синдром отмены от препаратов, поэтому ей так плохо. И соответственно сделали нечего. Они ее просто перенесли на диван, сказали, лежите, отдыхайте, все будет хорошо», — говорит Алексей.

Через некоторое время дозвониться Кате мужчина уже не мог. Так что попросил своего знакомого зайти в квартиру. Она была открыта. Алексей подозревает: жена после отъезда скорой уже не имела сил даже дойти до двери. Екатерина не отзывалась. Артур вызвал полицейских.

В свидетельстве о смерти отмечено: острая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Впрочем, Алексей уверен: Кате можно было помочь.

«Я вижу ситуацию так, что люди повели себя непрофессионально, что первая скорая, что принимавшая терапевтка, что вторая скорая. То есть они безответственно отнеслись», — говорит Алексей.

Дело о смерти Екатерины расследует полиция

ТСН направила запрос в Киевскую городскую госадминистрацию, чтобы позволили пообщаться с руководством больницы, куда скорой доставила Екатерину. Узнать, в каком она была состоянии и почему не состоялась госпитализация. Впрочем, в КГГА - нам пока отказали. Объяснили: в заведении сейчас работает спецкомиссия, задача которой выяснить, что произошло на самом деле. Специалисты должны дать оценку и действиям бригад скорых. Дело уже расследует полиция.

Алексей / © ТСН

«Начато досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст 140 УК - невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профобязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения. если это повлекло тяжелые последствия для больного. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет», - говорят в полиции.

Объяснение адвоката

Как долго человек умершей может ждать справедливости, если виновных таки найдут? ТСН спросила у адвоката Богдана Гжимайла.

«Самая стадия только досудебного расследования, то есть проведение допросов свидетелей, получение многочисленных определений с целью дальнейшего изъятия документации, проведение комплексной судмедэкспертизы могут занять годы. И нам нужно учитывать стадии судебного и апелляционного разбирательства», — говорит он.

Почему у молодой женщины появился недуг

Алексей не понимает откуда у 28-летней жены вообще взялась болезнь, потому что - до того на здоровье Екатерина не жаловалась.

Врачи же констатируют: сердечно-сосудистые болезни все чаще поражают даже молодых людей, хотя развиваться могут иначе, чем у людей старшего возраста. Среди причин - стрессы, вызванные, в частности, и войной.

«На самом деле существует такая болезнь, которая называется стресс-индуцированная кардиомиопатия. то есть, поражение сердца, которое является следствием стресса. Чаще это заболевание встречается у молодых людей и молодых женщин. Это заключается в быстром прогрессировании признаков сердечной недостаточности в результате снижения сократительной способности сердца и часто его путают именно с острым инфарктом миокарда», - говорит врач-кардиолог Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Александра Дудник.

Врачи отмечают - смертность от сердечно-сосудистых болезней очень высока. Поэтому уже при первых признаках нужно обращаться за помощью и не заниматься самолечением.

Если в медпомощи вам по каким-то причинам отказывают - юристы советуют следующее.

«Обращаться с заявлениями-жалобами к должностным лицам, главному врачу медицинского учреждения, в департаменты здравоохранения, в профильное министерство, звонить на горячую линию», - говорит адвокат Богдан Гжимайло.

Дата публикации 21:37, 18.04.25 Количество просмотров 6 Жаловалась на сердце, но ее проигнорировали медики! Умерла 28-летняя женщина!

Алексей понимает: Катю ему не вернуть. Но надеется, что благодаря огласке этой истории медики будут внимательнее к пациентам. В память о любимой у мужчины — остались фотографии и видео. Как они пляшут под снегом. Мужчиной и женой Алексей и Екатерина официально были меньше года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: