"Я это говорил не только умом, но и сердцем": Зеленский прокомментировал свою речь на День Независимости

Президент подчеркнул, что украинцы начинают отмечать День украинской государственности.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что свою речь на День Независимости он говорил не только умом, но и сердцем. Однако говорить о мощном государстве — это мало, должны быть конкретные вещи.
Об этом Владимир Зеленский сказал 26 августа в эфире ток-шоу " Право на владу" на телеканале 1+1.
"24 августа 1991 Украина возобновила свою государственность, а 24 августа 2021 Украина наконец осознает это. Мы не в гостях и не в приймах. Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Из рода учредителей. Рода крестителей. С храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не знайди. Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно. Мы должны вести себя соответственно. Мы — наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад. И мы начинаем отмечать День украинской государственности", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что нужно еще и демонстрировать, что Украина — это мощное государство.
"Я это говорил не только умом, но и сердцем. Я действительно считаю, что говорить о том, что мы потомки, или о том, что у нас мощная страна — этого мало. Надо показывать. Должны быть конкретные вещи. Я очень хотел, чтобы мы осознали это. И все, что мы делали в эти дни восстановления независимости Украины, мы хотели показать, что у нас есть", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с 18-минутной речью на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Во время выступления Зеленский вспомнил исторические события, выдающихся украинцев, анонсировал новый праздник в Украине — День украинской государственности и пошутил о беглом екс-президенте Викторе Януковиче.