Блогер Трампа Лумер потрясена Украиной: почему она изменила мнение и встала на защиту

Лора Лумер в Киеве

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Известная в США консервативная журналистка и инфлюенсер Лора Лумер рассказала о своей поездке в Украину. Она отметила, что её поразили стойкость украинцев и последствия российских атак.

Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко в рамках проекта «Маричка».

Лора Лумер считает, что украинцы стали заложниками войны, развязанной Россией

«Путь в Украину был очень долгим. Воздушное пространство закрыто, лишь несколько человек знали, что я еду в Украину, я почти никому об этом не рассказывала. В последнее время российский государственный телеканал Russia Today начал нападать на меня, публиковать много негативной информации, поэтому я решила не сообщать, что нахожусь в Украине, пока не приеду сюда. Эта поездка помогла мне многое осознать: я поняла, что украинцы фактически стали заложниками», — сказала Лора Лумер.

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Она отметила, что её поразило, насколько сложно въехать в Украину и выехать из неё. Лора Лумер сравнила украинцев с заложниками ХАМАС.

«Ты зависишь от ограниченного количества билетов на поезд. Меня поразило, насколько сложно купить билет и насколько заранее нужно планировать поездку. Это заставило меня ещё больше сопереживать украинцам», — сказала она.

Лора Лумер рассказала, что её поразило в Киеве

Лора Лумер добавила, что Киев и украинцы произвели на неё большое впечатление.

«Киев оказался очень современным мегаполисом. И на тот момент казался очень спокойным. Я ожидала увидеть гораздо больше разрушений и завалов. Из окна поезда я видела руины. Проводники рассказывали нам, что россияне бомбили вокзалы, чтобы лишить людей возможности нормально передвигаться. Но меня очень удивила стойкость украинцев. Выходишь с вокзала и видишь, как люди улыбаются, гуляют с собаками. Я очень люблю собак и заметила, что здесь их действительно много. Меня поразило, насколько ухоженным выглядит город», — сказала она.

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Лора Лумер пояснила, что перед поездкой в Киев немного волновалась из-за российских атак на Киев. Она отметила, что не верила в то, что её тепло примут после того, как она ранее высказывалась об Украине и президенте Зеленском.

Блогер признала, что находилась под влиянием российской пропаганды

Инфлюенсер признала, что раньше действительно «говорила об Украине действительно ужасные вещи».

«Я писала, что мне всё равно, если Путин захватит Украину, я писала, что мне всё равно, если Путин оккупирует Украину. Что у меня нет никаких проблем с Путиным и я высмеивала Зеленского за то, что он не носит костюм. И я распространяла российскую пропаганду, хотя тогда даже не осознавала этого», — сказала Лора Лумер.

Напомним, американская блогерша и журналистка Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру, пострадавшую в результате российского нападения. Соратница Дональда Трампа резко раскритиковала действия Кремля и заявила о лицемерии Москвы.

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