"Я х*и ловлю. Права дай сюда!": в Ужгороде пьяный священник УПЦ МП обматерил патрульных

Влетел в дом и обругал полицейских. В Ужгороде подвыпивший священник так "удачно" припарковался возле жилого дома, что заехал на тротуар и повредил автомобиль. Правонарушитель получил админпротокол, а полицейские – порцию отборных слов. Все детали инцидента – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Пьяный священник "влетел" в дом

И смешно и грешно. В центре Ужгорода 2 июня произошел вопиющий инцидент. Нетрезвый мужчина въехал своей машиной на пешеходную часть вблизи жилого дома. Без жертв и пострадавших, слава Богу. Но есть нюанс – правонарушителем оказался священнослужитель УПЦ МП. Более того, "святой отец" был пьян, мягко говоря, и даже рассказал где, когда и с кем хорошо посидел. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале.

"2 июня около обеда пьяный священнослужитель на своем Ford Focus влетел в дом в центре Ужгорода. Речь идет о священнике Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерее Иване (Ляхе Иване Петровиче). Любитель водки служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде. К слову, у отца-пьяницы изъяли водительское удостоверение. После этого священник предлагал, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто. Далее видео без комментария. Уверен, его можна разбирать на цитаты", – написал Глагола.

Полиция сработала оперативно

Как видно на видео, на место оперативно прибыла полиция, которая зафиксировала инцидент и сложила на мужчину соответствующие протоколы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер патрульной полиции Закарпатья – Эрнест Завадский.

"За рулем был мужчина, на него составили соответствующие административные материалы по статьям 124, 126 и первой части 130 статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях. Составлена схема ДТП, отобраны объяснения, забрали водительское удостоверение к решению суда", – говорит Завадский.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, 124 статья говорит о нарушении участниками дорожного движения правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств, 126 статья – об управлении автомобилем, который не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявил их для проверки, и первая часть 130 статьи об вождении авто лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Что говорил нарушитель?

На видео, которое распространил журналист, можно увидеть, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и едва говорил с правоохранителями. В то же время, водитель использовал много нецензурной лексики, когда полицейские оформляли на него протокол.

«Иди нах*й. Права дай сюда!": пьяный священник МП в Ужгороде устроил аварию и обматерил полицейских

Однако это не первый вопиющий инцидент, который происходит с представителями УПЦ МП. В прошлом году произошло чрезвычайное событие в Лавре! Монах московского патриархата выпрыгнул из окна второго этажа. Более того, на мужчине не было одежды. Зовут монаха Владимир и проживал он в монастыре с 1991 года. Родственников и близких нет. В результате падения со 2-го этажа у мужчины были сломаны конечности и поврежден позвоночник. С такими травмами его доставили в одну из столичных больниц.

Заявление адвоката

Тогда инцидент так прокомментировал адвокат Лавры Никита Чекман. По его словам, у монаха были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз. Защитник утверждал, что причина такого странного поступка – давление и угрозы. Более того, Чекман называет и недругов.

Не забыл правозащитник упомянуть и о наказании исключительно в правовой плоскости. Адресовал его противникам церкви Московского патриархата.

Похождения монаха

Но была и другая трактовка инцидента. Более мирская, так сказать. Интересные сообщения по этому поводу сделали журналистки Соня Кошкина и Ирина Федоров. По словам последней, накануне монах УПЦ МП всю ночь пьянствовал и пытался попасть в комнаты других жителей Лавры. Кошкина тоже склоняется к версии об алкоголизме и пишет о похождениях монаха.

Интересные подробности

В свою очередь, Ирина Федоров отмечает, что бригаду скорой медицинской помощи вызвали не из-за травм, а из-за состояния и вида монаха. По словам журналистки, руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и приказало монаху не разглашать их перед медиками и сотрудниками полиции. Не умолчала журналистка и о российских спецслужбах. В такой же манере вспомнила о вражеских агентах среди духовенства.

Противозаконие в Лавре

Напомним, Киево-Печерская лавра перешла в Православную церковь Украины, но представители Московского патриархата незаконно удерживают несколько корпусов и храмов Нижней лавры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Я х*и ловлю. Права дай сюда!" В Ужгороде пьяный священник УПЦ МП обматерил патрульных!

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